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В центре Архангельска подорожала аренда квартир
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В центре Архангельска подорожала аренда квартир 

29.ru 15 марта 2018
Фото: 29.ru
Средняя арендная ставка на квартиру в Архангельске выросла на 5,6% за год до 17 тысяч рублей в месяц, сообщают аналитики портала N1.RU.
Ростом цен отметились самые популярные для аренды места в городе — Ломоносовский и Октябрьский округа, где сосредоточено 60% предложений. В остальных округах расценки на съем жилья практически не изменились.
— Больше всего подорожали «двушки» в популярных для аренды районах города — на 15–17% до 21 тысячи рублей в месяц. Цены на однокомнатные квартиры, которых сдается больше всего, практически не изменились, — объясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
Кстати, в 2017 году цены на аренду к уровню 2016 года снижались. Активнее всего дешевела аренда двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.
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