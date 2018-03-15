В центре Архангельска подорожала аренда квартир

Средняя арендная ставка на квартиру в Архангельске выросла на 5,6% за год до 17 тысяч рублей в месяц, сообщают аналитики портала N1.RU.

Ростом цен отметились самые популярные для аренды места в городе — Ломоносовский и Октябрьский округа, где сосредоточено 60% предложений. В остальных округах расценки на съем жилья практически не изменились.

— Больше всего подорожали «двушки» в популярных для аренды районах города — на 15–17% до 21 тысячи рублей в месяц. Цены на однокомнатные квартиры, которых сдается больше всего, практически не изменились, — объясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва

Кстати, в 2017 году цены на аренду к уровню 2016 года снижались. Активнее всего дешевела аренда двухкомнатных и трёхкомнатных квартир.