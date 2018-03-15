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Россияне предпочитают туры в Турцию
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Россияне предпочитают туры в Турцию 

Финмаркет 15 марта 2018
Фото: Финмаркет
В 2018 г. внутренний организованный туризм останется на уровне прошлого года, пишут "Ведомости", приводящие мнение исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе. Предпосылок к росту продаж турпутевок на российские курорты в этом году нет, соглашается гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. Сооснователь сервиса Onlinetours.ru Константин Победкин не исключает и вовсе падения, поскольку за январь — февраль доля туров по России в общих продажах компании уже сократилась с 11 до 8%. Тенденцию подтверждает и гендиректор сервиса онлайн-бронирований level.travel Дмитрий Малютин: на мартовские праздники в 2017 г. отечественные курорты посетили три четверти клиентов компании, в этом году — в 6 раз меньше, при этом средняя стоимость тура подорожала на 10% до 33 000 руб.
Еще в 2015 и 2016 гг. продажи российских курортов росли на 30–35%, напоминает Ломидзе. Это было феноменальное время для внутреннего рынка, вспоминает Уманский: из-за девальвации рубля зарубежные курорты подорожали в 2 раза, а благодаря закрытию ключевых туристических направлений — Египта и Турции — российский рынок получил дополнительно 5 млн путешественников. Теперь он сбалансировался, резюмирует он. ?
В 2017 г. весь внутренний турпоток вырос лишь на 3%, достигнув 56,5 млн поездок, признавал ранее руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
Выездной турпоток, напротив, вырастет на 10–15%: туристы наконец чувствуют финансовую стабильность. Самым популярным направлением остается Турция. В этом году здесь могут отдохнуть до 5 млн россиян против 4,7 млн человек годом ранее, также туристы активно бронируют Грецию и Кипр, отмечают эксперты.
Единственным поводом для роста продаж внутрироссийских туров в 2018 г. может стать удорожание турецкого направления, считают экспенрты рынка: в 2017 г. местные отельеры снизили цены, а власти предоставили субсидии для чартеров, чтобы вернуть клиентов после длительного запрета России на продажу туров в эту страну и чартерных перевозок. Правда, с точки зрения «цена — качество» отдых в России сильно уступает отдыху в Турции: мало 5-звездочных отелей, доступных на побережье, и они почти не работают по системе «все включено». Также, говорят, специалисты, России недостает качественной инфраструктуры: россияне готовы путешествовать по родине, но хотят жить в хороших гостиницах и питаться в приличных ресторанах.
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