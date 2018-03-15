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Золото дорожает на новостях из США
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Золото дорожает на новостях из США 

Прайм 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Золото дорожает в четверг на фоне усилившихся после новостей из США опасений относительно глобальной торговой войны, которые поддерживают спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,3 доллара, или на 0,17%, до 1327,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,2%, до 16,57 доллара за унцию.
Спрос на более надежные активы начал увеличиваться в среду вечером после того, как появились сообщения о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции.
Кроме того, снижение курса доллара по отношению к мировым валютам также благоприятно отражается на стоимости драгоценного металла. В четверг доллар дешевеет как к иене, так и к евро и к корзине валют.
"Поддержку стоимости золота оказывают геополитические факторы, а также ослабление доллара. Фондовые рынки снизились, и мы видим, что возвращается отказ инвесторов от рискованных активов", — сказал агентству Рейтер один из трейдеров в Гонконге, пожелавший остаться неназванным.
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