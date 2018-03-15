Золото дорожает на новостях из США

Золото дорожает в четверг на фоне усилившихся после новостей из США опасений относительно глобальной торговой войны, которые поддерживают спрос на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,3 доллара, или на 0,17%, до 1327,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,2%, до 16,57 доллара за унцию.

Спрос на более надежные активы начал увеличиваться в среду вечером после того, как появились сообщения о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции.