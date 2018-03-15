В Тюмени начали дешеветь самые популярные для аренды квартиры 

Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Тюмени опустилась за год на 9% до 10 900 рублей в месяц, подсчитали аналитики портала N1.RU. Снижение арендных расценок характерно для всех районов города, однако в Ленинском районе ставки опустились максимально — на 13% до 9 500 рублей, но при этом среди предложений есть и квартиры по цене в два раза выше среднерыночной. На все остальные виды квартир расценки практически не изменились. — В прошлом году мы зафиксировали снижение цен на длительную аренду «трёшек» и «двушек». В этом году подешевели однокомнатные квартиры. Вероятнее всего, снижение цен обусловлено превышением спроса над предложением, а также стремлением арендатора максимально сэкономить на аренде жилья, — объясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. По данным аналитиков, доля однокомнатных квартир для аренды в общем объёме предложений на начало 2018 года достигла 74%, на «двушки» приходится 21,1%, а доля «трёшек» составляет только 5%. Динамика средней арендной ставки за однокомнатную квартиру в месяц:
Район
Март 2017
Февраль 2018
Динамика за год Восточный
12 400 11 400 -8, %
Калининский
12 000 11 300 -6%
Ленинский
10 800 9 400 -13%
Центральный
12 900 12 200 -5,4%
ИТОГО
12 000 10 900 -9,2%