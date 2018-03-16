ФРС готова взорвать ядерную долговую бомбу?

Москва , 16 марта — «Вести. Экономика» Последнее время все чаще появляются разговоры в альтернативных СМИ о возможной Третьей мировой войне. Обычно это ассоциируется с тем, что неизбежен «ядерный конфликт».

Китаем, Японией, Россией, МВФ, MICHAEL REYNOLDS / EPA Но в мировой войне не обязательно сражаться ядерным оружием. Сейчас мы наблюдаем первые выстрелы в мировой экономической войне, так как администрация Трампа готовится применить торговые тарифы с далеко идущими последствиями. Это действие может стать оправданием деструктивных атак на фискальную систему США ЕС , странами ОПЕК и т. д. Последняя атака — это слив их долговых обязательств в США и гибель статуса доллара как мировой резервной валюты. Разумеется, экономическая «мировая война» между странами сама по себе была бы просто прикрытием еще более коварной внутренней войны против мировой экономики со стороны центробанков. Есть давнее заблуждение, что центробанки всегда манипулируют экономическими условиями, чтобы они казались «здоровыми», и что главная проблема центробанков — «защитить золотого гуся». Это не так. Есть реальные доказательства того, что центробанки на протяжении всей истории сознательно создавали финансовые кризисы. Вопрос, который всегда задают новички в области альтернативной экономики — «почему главы центробанков рушат систему, от которой они получают выгоду?» Этот вопрос основан на ошибочном понимании ситуации. Во-первых, есть предположение, что экономические системы довольно статичны. На самом деле, огромными объемами богатства можно оперировать со скоростью света и по чьей-то прихоти. Крах одной экономики или нескольких экономик не обязательно подразумевает крах богатства конкретного банкира. Даже если богатство было их главной целью, мировые банки и центробанки не рассматривают какую-либо конкретную экономику в качестве «дойной коровы» или «золотого гуся». Судя по их поведению в прошлом, скорее всего, они считают национальные экономики просто резервуарами для хранения. Банки могут вливать свое богатство, которое они создают из воздуха, в один или несколько из этих многих доступных резервуаров. Это богатство может циркулировать какое-то время в том или ином резервуаре, а затем они могут потратить все свое богатства в одночасье. Один резервуар для них ценен не больше любого другого, и иногда полезно пожертвовать тем или иным резервуаром. Предполагаемое разрушение национальной экономики зачастую используется в качестве средства для достижения более высокой цели. Обычно этот «больший конец» означает использование кризиса в качестве оправдания централизации власти или передачи власти общественности в руки элитарного класса. Такие переходы случались неоднократно, в частности, это был кризис ликвидности 1914 года (сразу после создания ФРС ), который привел к Первой мировой войне, и последующему накоплению финансовой власти банками. Или искусственный пузырь в нескольких классах активов, созданных ФРС в 1920-х годах за счет низких процентных ставок. Пузырь, который затем лопнул после агрессивного повышения процентных ставок в начале Великой депрессии. Этот крах совпал с другими искусственно созданными экономическими крахами в Европе и Азии, что привело к социальному отчаянию, росту коммунизма, фашизма и Второй мировой войне. Этот кризис сильно повлиял на банковскую сферу, поскольку тысячи мелких независимых банков были уничтожены, а несколько крупных банков поглотили все активы. И давайте не будем забывать, что Вторая мировая война привела к созданию глобалистских институтов, таких как ООН Всемирный банк , заложило основу для создания ЕС и т. д. Каждый новый экономический крах консолидирует собственность и бюрократический контроль в руках одного и того же класса технократов. И каждый крах связан с очень важным экономическим фактором — огромной долговой зависимостью. А теперь возьмем нынешнюю эпоху растущего кризиса и того как центробанки, такие как ФРС, раздувают огонь катастрофы. Хотелось бы больше всего сосредоточиться на долговой ситуации, чтобы показать как ФРС может создать взрыв, контролируемый снос нашей финансовой системы. Как выглядит ситуация с долгом в США сегодня?Потребительская долговая бомба Общий американский долг домохозяйств вырос на $13 трлн в конце 2017 года, что значительно превышает исторические максимумы. Это пятый год подряд, когда отмечается рост долга домохозяйств, включая долги по кредитным картам, автокредиты, ипотечные кредиты, студенческие кредиты и т. д. Эта тенденция говорит о том, что «восстановление экономики» до сих пор фактически основывалось не на законном создании или возрождении богатства, а на еще большем увеличении зависимости от того же долга, который помог привести к краху 2008 года. Печать денег ФРС не коснулась потребителей, как было обещано первоначально.

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Историческая динамика частного долга к ВВП США Несмотря на то, что эти сектора потребительского долга не всегда пользовались нулевыми процентными ставками, как банки и корпорации после краха и выгодного процесса бэйлаута, их ставки сейчас растут наряду с ростом ставок ФРС. Это влияет на многочисленные классы активов, включая рынки жилья и автокредиты. Суровая реальность заключается в том, что, поскольку ФРС повышает процентные ставки, все другие области экономики испытывают на себе давление. Среднестатистический гражданин, с его рекордными уровнями задолженности, теперь подвергается махинациям центробанка за счет произвольного смещения одной точки данных — «инфляции». Корпоративная долговая бомба Эта долговая бомба, возможно, наименее понятная. Корпоративный долг и растущие процентные ставки могут вызвать крах фондового рынка в течение некоторого времени, но аналитики лишь недавно осознали это. Сегодня такие институты как S&P Global Ratings отмечают, что по меньшей мере 37% из 13 тыс. рассмотренных корпораций имеют тот уровень задолженности, который даже выше, чем в 2007 году, когда произошел крах Lehman и начался кредитный кризис. Однако беспокойство касается не только долговых обязательств. Рассмотрим тот факт, что корпорации используют низкие процентные ставки для заимствования невероятных сумм наличных с единственной целью покупки своих собственных акций. Выкуп акций — это в основном юридическая форма манипулирования рынком, в которой компании покупают акции у общественности и значительно сокращают количество реальных акций на рынке, тем самым искусственно увеличивая стоимость каждой акции в целом и сохраняя Dow в зеленом.

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Соотношение корпоративного долга нефинансовых корпораций США Выкуп акций был основным драйвером самого длительного бычьего рынка в истории. Бычьего рынка настолько поддельного, что даже основные СМИ в последнее время сомневаются в его действительности. Выкуп акций полностью зависит от дешевой задолженности, а дешевая задолженность исчезает на фоне повышения ФРС процентных ставок. Естественная реакция на фондовых рынках станет катастрофой. Некоторые люди могут задаться вопросом, действительно ли ФРС делает это «намеренно», или если они просто не понимают что делают. Хотелось бы вспомнить недавно опубликованные протоколы ФРС с 2012 года, в которых Джером Пауэлл , теперь председатель ФРС, неоднократно говорил о негативной реакции на рынках после того как ФРС начнет сокращать свой баланс и повышать процентные ставки после того как рынки акций подсаживаются на наркотики легкой прибыли. Считается, что сам Джером Пауэлл точно знает что произойдет, когда вырастут процентные ставки, и он все равно продолжает поднимать их, а также сокращать баланс ФРС намного быстрее, чем первоначально было заявлено общественности. Как может кто-нибудь в здравом уме утверждать, что ФРС намерено не снижает американскую экономику?Национальная долговая бомба Фитиль этой долговой бомбы будет гореть гораздо дольше, чем у других бомб, но после потенциально возможной глобальной торговой войны (Третья мировая война) возникает вопрос о том, сколько времени пройдет, прежде чем крупные держатели трежерис США, такие как Китай, в отместку сольют свои акции. Учитывая, что Трамп отказывается выступать против продолжающегося повышения потолка госдолга и добавления плана расходов на инфраструктуру в размере $1,5 трлн, вряд ли наш национальный долг продолжит расти. Поэтому необходимы иностранные инвестиции. Важно помнить, что ФРС была крупнейшим покупателем долга США или «покупателем последней инстанции». Теперь ФРС остановила количественное смягчение и быстро сократила свой баланс. Таким образом, единственными покупателями являются иностранные центробанки и инвесторы. ФРС, скорее всего, не вмешается, если торговая война перерастет в слив казначейских облигаций. Либо они не вмешаются, пока не станет слишком поздно останавливать кризис.

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США: чистые расходы на обслуживание долга. 1964 — 2024 гг.