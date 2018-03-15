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Криптовалюты накрыла волна продаж
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Криптовалюты накрыла волна продаж 

Вести Экономика 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Биткойн и другие криптовалюты накрыла новая волна продаж. Началось все еще накануне, после того, как Facebook и Google объявили о планах запретить любую рекламу касающуюся криптовалют и ICO.
Однако еще больший риск для цифровых монет по мнению участников рынка представляет саммит G-20, который пройдет на следующей неделе. Центральные банки и руководство стран уже не могут игнорировать криптовалюты, они скорее серьезно обеспокоены.
Как сообщило агенство Bloomberg, на саммите будет обсуждаться вопрос контроля за криптовалютами с целью обеспечения финансовой стабильности. Кроме того, центральные банки обеспокоены низким уровнем защиты, который имеют криптовалюты. Только за прошлый год хакеры похитили биткоинов на сотни миллионов долларов.
Напомним, буквально на днях обвал курса Биткоина предрек Goldman Sachs. Руководитель отдела технологического развития инвестиционного банка Goldman Sachs Шеба Джафари уведомила клиентов организации, что если цена биткоина не удержит краткосрочную поддержку на отметке $9210, то вероятность падения до февральского минимума $5922 и ниже возрастет, сообщает Business Insider.
"Прорыв этого уровня подразумевает дальнейший нисходящий импульс. Следующие значимые уровни находятся на отметках $7 667 и $7 198. Если цена приблизится к этим уровням, то речь идет о структурном ущербе и риск падения до новых локальных низов, ниже $5 922, будет велик. В этой ситуации рынку необходимо преодолеть и закрепиться выше $9 322 (минимум 26 февраля), чтобы стабилизироваться", — написала Джафари в рассылке клиентам.
В сообщении аналитики подчеркнули, что изменения курса могут быть вызваны чрезмерным воздействием со стороны инвесторов. Скорее всего, большое влияние на цену криптовалюты окажут новоприбывшие пользователи.

История вопроса

Google, входящая в холдинговую компанию Alphabet Inc. , сообщила о планах блокировать рекламные объявления, посвященные "криптовалютам и связанному с ними контенту", говорится в новых правилах компании. Кроме того, Google намерен отказаться от рекламы бинарных опционов.
Скотт Спенсер, директор по качеству рекламы Google, в разговоре с CNBC сообщил: "У нас нет магического шара, чтобы предсказать, какое будущее ждет криптовалюты. В то же время мы неоднократно становились свидетелями того, как причинялся вред потребителям, вот почему мы стремимся подходить к этой области с чрезвычайной осторожностью".
Изменение коснется всей линейки рекламных продуктов Google, то есть реклама криптовалют и ICO больше не будет отображаться ни на собственных сайтах компании, ни на сторонних сайтах, сотрудничающих с Google.
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