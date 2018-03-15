Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,06% — до $64,93 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,16%, составив $61,06 за баррель.