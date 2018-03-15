Йогой и рисованием резко заинтересовались новосибирцы — «Яндекс»

Специалисты компании изучили платежи горожан на сайте и в мобильном приложении «Яндекс. Деньги» , а также через «Яндекс. Кассу». Сильнее всего вырос интерес новосибирцев к онлайн-курсам по рисованию, музыке и кулинарии. Число пользователей, которые за них платят, увеличилось примерно в 10 раз.

Далее следуют курсы, посвященные красоте, спорту, ЗОЖ (здоровый образ жизни — например, домашним фитнес-программам, йоге, урокам макияжа), — плательщиков стало в 8 раз больше. Количество тех, кто оплачивает курсы по психологии и отношениям, выросло в 5 раз, по профессиональной подготовке — в 3 раза, по иностранным языкам — в 2 раза.

Больше всего в среднем за раз новосибирцы тратят на профессиональные курсы 8100 рублей (годом ранее — 4000 рублей). Средний платеж за курсы по иностранным языкам составляет 3200 рублей (1100 рублей), по красоте и ЗОЖ — 3100 рублей (1800 рублей), по хобби — 1400 рублей (1800 рублей), по психологии и отношениям — 900 рублей (1900 рублей).

В целом расходы новосибирцев на онлайн-обучение за год выросли в 10 раз. Количество таких платежей увеличилось в 12 раз, а средний чек — с 2000 до 2800 рублей.