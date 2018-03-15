Ещё
Йогой и рисованием резко заинтересовались новосибирцы — «Яндекс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Йогой и рисованием резко заинтересовались новосибирцы — «Яндекс» 

Все новости Новосибирской области 15 марта 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
Специалисты компании изучили платежи горожан на сайте и в мобильном приложении «Яндекс. Деньги», а также через «Яндекс. Кассу». Сильнее всего вырос интерес новосибирцев к онлайн-курсам по рисованию, музыке и кулинарии. Число пользователей, которые за них платят, увеличилось примерно в 10 раз.
Далее следуют курсы, посвященные красоте, спорту, ЗОЖ (здоровый образ жизни — например, домашним фитнес-программам, йоге, урокам макияжа), — плательщиков стало в 8 раз больше. Количество тех, кто оплачивает курсы по психологии и отношениям, выросло в 5 раз, по профессиональной подготовке — в 3 раза, по иностранным языкам — в 2 раза.
Больше всего в среднем за раз новосибирцы тратят на профессиональные курсы 8100 рублей (годом ранее — 4000 рублей). Средний платеж за курсы по иностранным языкам составляет 3200 рублей (1100 рублей), по красоте и ЗОЖ — 3100 рублей (1800 рублей), по хобби — 1400 рублей (1800 рублей), по психологии и отношениям — 900 рублей (1900 рублей).
В целом расходы новосибирцев на онлайн-обучение за год выросли в 10 раз. Количество таких платежей увеличилось в 12 раз, а средний чек — с 2000 до 2800 рублей.
Ранее VN.ru сообщал, что новосибирцы привыкают покупать в интернете даже продукты питания. Один поход в продуктовый интернет-магазин обходится новосибирцам в среднем в 2100 рублей. При этом количество таких покупок увеличилось в 1,6 раза, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс. Деньги».
Все новости Новосибирской области: последние новости
«Хрущевки» подскочили в цене в Новосибирске Ценами удивила куйбышевцев белорусская ярмарка Тысячи людей пришли в МХТ попрощаться с Олегом Табаковым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля518
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»184
Порошенко предложили заткнуться в ответ110
Джонсон отказался пожимать руку послу России452
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе41
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение