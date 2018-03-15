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Псковская область — на последнем месте в Северо-Западном федеральном округе по уровню зарплат
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Псковская область — на последнем месте в Северо-Западном федеральном округе по уровню зарплат 

Псковская губерния 15 марта 2018
Фото: Главный региональный
Росстат опубликовал статистические итоги 2017 года, сообщает «МК в Пскове»: средняя зарплата в СЗФО составила 33 тыс. 482 рублей, это больше, чем в среднем по России — 31 тыс. 488 рублей. При этом в Псковской области самая маленькая в Северо-Западном федеральном округе. Псковичи получали в среднем 22 тыс. 930 рублей, ни в одной другой области федерального округа жители не зарабатывали меньше 25 тысяч рублей. Предпоследнее место по средним зарплатам в СЗФО занимает Новгородская область (25 тыс. 348 рублей). В Вологодской области — 26 тыс. 263 рубля, в Калининградской области — 26 321 рубль, в республике Карелия 26 412 рублей. В тройке зарплатных лидеров в СЗФО — Ненецкий автономный округ (69 860 рублей), Санкт-Петербург (41 280 рублей) и Мурманская область (37 673 рубля). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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