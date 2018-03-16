Разминка чемпионов: как прошел финальный этап «Межнациональной зарядки»

"Сегодня Москва принимает эстафету зарядки из Екатеринбурга , где, несмотря на морозы, состоялось грандиозное мероприятие. Я до сих пор под воздействием той тренировки. Это было настолько весело и задорно, четыре с половиной тысячи молодых ребят меня заразили этой энергией", — сообщил журналистам перед началом мероприятия руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

По его словам, одной из главных целей мероприятия было выполнение 180 318 спортивных упражнений к 18 марта 2018 года, дню выборов президента Российской Федерации. Однако благодаря тому, что акцию активно поддержали главы субъектов России , спортсмены, а также представители бизнеса и культуры, план был перевыполнен задолго до московского этапа.

Главными тренерами московского этапа зарядки стали трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев , чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин и другие именитые спортсмены.

Разминка чемпионов\: как прошел финальный этап «Межнациональной зарядки»

На вопрос журналистов о том, что же они подготовили для тех, кто придет на зарядку, Артем Левин ответил, что в первую очередь спортсмены будут делиться позитивными эмоциями.

Действительно, первое упражнение участники выполнили в ритме знаменитой песни группы Queen ‘We will rock you', им нужно было дважды топнуть ногой и один раз хлопнуть. На лицах сразу появились улыбки.

Затем начались более сложные упражнения. Каждый из тренеров, проводивших зарядку, показывал элементы разминки того вида спорта, которым занимается сам. Участники зарядки отжимались, тянулись, отрабатывали удары и многое другое.

В конце зарядки состоялся небольшой флешмоб. Участники мероприятия подняли над своими головами разноцветные листы бумаги, в результате чего получился флаг Российской Федерации.