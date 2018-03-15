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В мусоре нашли драгоценности на миллионы рублей
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В мусоре нашли драгоценности на миллионы рублей 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
На свалке в американском городе Гейнсвилл, штат Джорджия, нашли пакет с драгоценностями на сумму 100 тысяч долларов (около шести миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.
Бриллианты, драгоценные кольца и браслет попали на помойку по ошибке. Женщина, которая их выбросила, заметила пропажу, когда мешки с мусором уже увезли. Она позвонила на свалку и рассказала, что произошло.
Ей повезло: доставленные отходы еще не смешали с прочим мусором. При помощи журнала, в котором отмечают подъезжающие мусоровозы, удалось определить, куда могли попасть драгоценности. Пяти сотрудникам свалки понадобилось несколько часов, чтобы перебрать десять тонн мусора и найти потерянные украшения.
В 2016 году сообщалось, что житель американского штата Миссури случайно выбросил свадебное кольцо своей жены, стоившее 400 тысяч долларов. Осознав, что произошло, супруги отправились на свалку и нашли пропажу.
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