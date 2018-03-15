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Глава скандального стартапа Theranos оштрафована на $500 000
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Глава скандального стартапа Theranos оштрафована на $500 000 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила 34-летнюю Элизабет Холмс, получившую $700 млн от инвесторов, в мошенничестве, сообщает издание The Washington Post.
Холмс основала компанию Theranos, предлагавшую якобы революционные методы анализа крови. Разработанный в Theranos анализ якобы был способен точно определить сразу множество показателей всего по нескольким каплям крови пациента. Однако проверка метода показала, что результаты Theranos значительно расходятся с результатами, полученными другими методами. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения хранения биоматериала в лаборатории.
Стороны урегулировали дело во внесудебном порядке, Холмс заплатила штраф в $500 тысяч. Также ей предстоит вернуть деньги инвесторам. В течение 10 лет Холмс будет лишена возможности занимать руководящие должности. Также ей придется оставить все занимаемые посты в Theranos.
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