FT: «будущее Кремниевой долины» обвинили в обмане инвесторов

Как стало известно, топ-менеджеры указанной компании намеренно преувеличивали уровень развития своих технологий и завышали финансовые показатели в презентациях для инвесторов.

Впоследствии SEC обнародовала решение по делу о мошенничестве Theranos.

Исходя из материалов комиссии, Холмс запрещено занимать руководящие должности в течение 10 лет. Также она обязана вернуть 18,9 млн акций Theranos, которые она получила в результате мошенничества. Помимо этого, Холмс выплатит штраф в размере $500 000.