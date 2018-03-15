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FT: «будущее Кремниевой долины» обвинили в обмане инвесторов
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FT: «будущее Кремниевой долины» обвинили в обмане инвесторов 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Mike Blake/Reuters
Комиссия по ценным бумагам (SEC) США обвинила основателя американской биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс, которую считали «будущим Кремниевой долины », в обмане инвесторов. Об этом пишет Financial Times.
Как стало известно, топ-менеджеры указанной компании намеренно преувеличивали уровень развития своих технологий и завышали финансовые показатели в презентациях для инвесторов.
Впоследствии SEC обнародовала решение по делу о мошенничестве Theranos.
Исходя из материалов комиссии, Холмс запрещено занимать руководящие должности в течение 10 лет. Также она обязана вернуть 18,9 млн акций Theranos, которые она получила в результате мошенничества. Помимо этого, Холмс выплатит штраф в размере $500 000.
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