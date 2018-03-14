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Тысячи американских школьников вышли на митинги против свободной продажи оружия в США
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Тысячи американских школьников вышли на митинги против свободной продажи оружия в США 

Русская Семерка 14 марта 2018
Фото: Русская Семерка
Сегодня в Америке прошла самая массовая акция протеста молодежи, связанная с событиями месячной давности, произошедшими в Паркленде штат Флорида — там 14 февраля в школе «Марджори Стоунман Дуглас» местный житель застрелил 17 человек.
Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, в рамках общенациональной протестной акции, собравшей по всей стране несколько тысяч участников прекратили занятия в 10 утра на 17 минут — по минуте на каждую расстрелянную жертву. В Вашингтоне тысячи студентов собрались перед Белым домом, держа в руках плакаты с протестными надписями против свободной продажи оружия. Митингующие скандировали: «Мы хотим контроля над продажей огнестрельного оружия!».
Дональда Трампа в момент протестных акций в Вашингтоне не было, он находился в Лос-Анджелесе.
Подобные протесты прошли сегодня по всей стране, и они, судя по настрою организаторов данных акций, будут продолжаться. Массовые акции против свободной продажи оружия вызвали противоречивые оценки со стороны представителей администраций учебных заведений — одни педагоги одобряют подобную позицию юношей и девушек, другие считают, что такое своеволие подрывает дисциплину в учебном процессе.
Об официальной реакции властей США на прошедшие акции пока не сообщается.
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