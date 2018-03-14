Тысячи американских школьников вышли на митинги против свободной продажи оружия в США

Сегодня в Америке прошла самая массовая акция протеста молодежи, связанная с событиями месячной давности, произошедшими в Паркленде штат Флорида — там 14 февраля в школе «Марджори Стоунман Дуглас» местный житель застрелил 17 человек.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, в рамках общенациональной протестной акции, собравшей по всей стране несколько тысяч участников прекратили занятия в 10 утра на 17 минут — по минуте на каждую расстрелянную жертву. В Вашингтоне тысячи студентов собрались перед Белым домом, держа в руках плакаты с протестными надписями против свободной продажи оружия. Митингующие скандировали: «Мы хотим контроля над продажей огнестрельного оружия!».

Подобные протесты прошли сегодня по всей стране, и они, судя по настрою организаторов данных акций, будут продолжаться. Массовые акции против свободной продажи оружия вызвали противоречивые оценки со стороны представителей администраций учебных заведений — одни педагоги одобряют подобную позицию юношей и девушек, другие считают, что такое своеволие подрывает дисциплину в учебном процессе.