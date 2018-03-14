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Эксперты назвали регионы России с наибольшим количеством дорогих квартир
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Эксперты назвали регионы России с наибольшим количеством дорогих квартир 

РИА Недвижимость 14 марта 2018
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 14 мар — РИА Недвижимость. Краснодарский край лидирует в России по количеству выставленного на продажу дорого вторичного жилья за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении ЦИАН.
Эксперты онлайн-площадки объявлений о продаже и аренде недвижимости составили рейтинг российских регионов по количеству продающейся высокобюджетной «вторички», установив нижнюю ценовую границу в 7 миллионов рублей и исключив Москву и Санкт-Петербург, так как порог входа на рынок дорогого жилья в них находится значительно выше этой отметки. В подавляющем же большинстве регионов доля квартир стоимостью выше 7 миллионов рублей, по данным компании, не превышает 5% предложения.
Самым дорогим лотом Краснодарского края является пентхаус в Сочи площадью 600 квадратных метров, оцененный в 570 миллионов рублей, говорится в сообщении. Всего же в базе ЦИАН размещено 10,5 тысяч активных объявлений о продаже вторичного жилья в регионе стоимостью свыше 7 миллионов рублей.
Второе место в рейтинге компании занимает Московская область с 8,9 тысячи объявлений. Самым дорогим лотом региона является трехэтажная квартира стоимостью 254 миллиона рублей в клубном доме в поселке Петрово-Дальнее.
Замыкает тройку лидеров Крым, на вторичном рынке которого, по данным компании, продается 3,8 тысячи дорогих квартир. Самый дорогой лот в республике — пентхаус площадью 265 «квадратов» в пятизвездочном отеле в Ялте, за который текущие хозяева надеются выручить 189 миллионов рублей.
При этом по доле предложения «вторички» стоимостью свыше 7 миллионов рублей Крым занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга — подобных лотов на локальном рынке 22,5% от общего объема предложения, говорится в сообщении ЦИАН.
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