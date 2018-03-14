Дачи в Московской области подешевели на 40% в 2017 году

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В 2017 году стоимость подмосковных дач упала на 40%. Средний срок продажи объектов вырос до восьми месяцев. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании «ИНКОМ-Недвижимость».

В настоящее время на вторичном загородном рынке жилья Московской области располагается 79 461 объект, это на 6% меньше, чем годом ранее. Больше всего в списке предложений составляют коттеджи — 44%, 29% занимают земельные участки, а четверть объектов составляют дачи, и только 2% — дуплексы и таунхаусы. Чаще всего выставляют на продажу объекты на Белорусском, Киевском, Рижском и Ленинградском направлениях.

Специалисты утверждают, что за год различные объекты продемонстрировали отрицательную ценовую динамику. Цены на дачи снизились на 40% — до 5,2 миллиона рублей. По словам руководителя аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрия Таганова, несмотря на снижение средней стоимости вторичных объектов, она по-прежнему не соответствует их качественным характеристикам.

По мнению Таганова, если продавцы и меняют цены, то, скорее всего, это происходит от ощущения безысходности. Кроме того, может вносить свои корректировки и тот факт, что высокобюджетные объекты часто снимают с продажи, так и не дождавшись покупателей.

На сегодняшний день средняя площадь коттеджа в Подмосковье, который выставлен на продажу, равняется 244 квадратным метрам, а его средняя стоимость — 13,3 миллиона рублей. Средняя площадь дачного дома равна 132 квадратным метрам, а его средняя цена — 5,2 миллиона рублей. Чаще всего выставляются на продажу земельные участки, площадь которых составляет 12 соток.