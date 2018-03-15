Зацепились

Резкий обвал главной криптовалюты мира — биткоина — в начале 2018 года и его барахтание в районе 10 тысяч долларов достаточно быстро свели на нет весь ажиотаж вокруг криптовалют. Запуск торгов на традиционных институциональных площадках фактически заставил биткоин подчиниться законам большинства финансовых активов. Отрасль и инвесторы все больше обращают внимание не на криптовалюты, а на технологии, на которых они устроены — чей блокчейн круче.

О бесполезности криптовалют говорят каждую неделю, из недавнего — немецкая страховая группа Allianz объявила, что реальная стоимость биткоина должна равняться нулю. «Биткоин — это заявки ни на что. В отличие от других активов, например облигаций, акций или бумажных денег, они не создают поток дохода», — убежден глава подразделения мировой экономики и стратегии Allianz Стефан Хофрихтер.

Он считает некорректным сравнивать криптовалюту с золотом. По его словам, драгоценный металл на протяжении нескольких веков играл важнейшую роль в товарообмене, тогда как биткоин известен общественности всего лишь десятилетие. Критический пафос топ-менеджера, правда, не затронул технологию, на которой работают криптовалюты — блокчейн.

Согласно исследованию компании Allied Market Research, в период с 2017 по 2023 год блокчейн-рынок вырастет с 228 миллионов долларов в 2016-м до 5,43 миллиардов к 2023 году — темпы роста в среднем составят 57,6 процентов в год. Исследовательская компания ожидает, что развитию блокчейн-технологий поспособствуют: незначительные комиссии при транзакциях в блокчейн-приложениях, устранение посредников в бизнес-сделках, а также снижение возможности мошенничества и хищения персональных данных. Кроме того, росту должна поспособствовать популяризация и узнаваемость технологии блокчейн, благодаря чему рынок сможет завоевать доверие потребителя.

Сложности рынка по-прежнему упираются в государственное регулирование, лишь немногие страны адаптировали собственное законодательство под вызовы и требования новой индустрии. Российские власти ничего против блокчейна не имеют, наоборот, первые лица регулярно говорят, что это та технология, которая принципиально изменит работу целых отраслей. А вот с криптовалютами все оказалось сложнее — текущие предложения сводятся к признанию их цифровыми активами и введению запрета на их использование в качестве платежного средства.

Отсутствие законодательной базы ставит в тупик российские суды. Например, они не могут арестовать и взыскать с должников криптовалюты в качестве компенсации за неуплаченные долги — суд не может признать биткоины, «эфиры» и т.д. за активы, пока их нет в законе. Более того, криптовалюта — отличный способ для российских чиновников перевести свои наворованные капиталы в серую зону, доказать происхождение которых будет невозможно даже после принятия необходимых законов. Наконец правоохранительные органы только 14 марта решили обратить внимание на мошеннические проекты, которых на фоне бума криптовалют разрослось огромное множество, и завести первое уголовное дело.

В конце марта в Москве пройдет крупнейший блокчейн-форум, возможно, не только России , но и Европы— #DECENTER CRYPTOEVENT. На мероприятие соберутся ведущие представители индустрии — от майнеров, до криптоинвесторов и представителей органов власти. В общей сложности организаторы мероприятия обещают около 10 тысяч участников из России, Европы, США Китая и стран СНГ, половина билетов, кстати, уже раскуплена.

Обсудить перспективы регулирования криптоиндустрии в России участники мероприятия смогут с уже подтвердившим свое выступление советником президента России по интернету Германом Клименко . Об успехах собственных платформ расскажут основатель сети магазинов фермерских продуктов LavkaLavka Борис Акимов , который привлек несколько миллионов долларов через ICO биокоинов, а также представители блокчейн-платформы Waves, капитализация которой оценивается в 612 миллионов долларов.

Перспективность недавних предложений о создании специальных зон для майнинга криптовалют на севере и на Дальнем Востоке оценят представители лидеров отрасли: Russian Mining Coin (собрали 43,2 миллиона долларов), SOMN (привлекли 42 миллиона долларов в ходе ICO), Universa Blockchain (привлекли на ICO 28 миллионов долларов) и других успешных проектов. Наверняка будет затронута тема доступности электроэнергии в России и возможности создания успешных проектов в нашей стране. Всего же на Международном блокчейн-форуме доклады представят более 60 спикеров, выступления пройдут в трех залах «Инвестиции в криптовалюты», «ICO» и «Технологии».

В течение двух дней участникам мероприятия будет доступна «Криптовыставка». Свои стенды представят десятки компаний: криптообменники и криптобиржи, инвестиционные фонды, ICO-проекты, поставщики оборудования для майнинга, сервисы для трейдинга, консалтинговые и маркетинговые компании, блокчейн-платформы и другие профильные организации. Выставка и форум пройдут 27-28 марта в ЦВК «Экспоцентр» (павильон 8, зал №1). Начало мероприятия ежедневно в 9.00.