Ставки на дне: где сегодня выгодно хранить деньги

Хранить деньги в банке становится все менее выгодно. Дело в том, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам упала ниже психологического уровня в 7% годовых — еще в начале февраля этот показатель составлял 7,075%. Телеканал «МИР 24» решил узнать, почему это происходит, а также предложить альтернативные инструменты по увеличению дохода.

Просто и надежно

Карта «Мир» набирает обороты

Показатель упал после того, как 5 февраля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых. Это ориентир, от которого зависит стоимость кредитов и доходность депозитов. Именно поэтому все большей популярностью среди российского населения пользуются альтернативные инструменты, которые практически не уступают по надежности вкладам.

Первый — облигации федерального займа. Доходность по ним составляет примерно 7,5% годовых. Купонный доход не облагается налогом. Гарантом, как и в случае с вкладом, выступает государство.

Еще одна альтернатива — корпоративные облигации. Здесь чуть больше рисков, ведь компании банкротятся чаще, чем государства объявляют дефолт. Но есть и ощутимые плюсы — доходность выше, кроме того, облигации вслед за ОФЗ освободили от налога на купонный доход.

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