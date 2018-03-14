Ещё
Ставки на дне: где сегодня выгодно хранить деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставки на дне: где сегодня выгодно хранить деньги 

Мир24 14 марта 2018
Фото: Мир24
Хранить деньги в банке становится все менее выгодно. Дело в том, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам упала ниже психологического уровня в 7% годовых — еще в начале февраля этот показатель составлял 7,075%. Телеканал «МИР 24» решил узнать, почему это происходит, а также предложить альтернативные инструменты по увеличению дохода.
Просто и надежно
Карта «Мир» набирает обороты
Показатель упал после того, как 5 февраля Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых. Это ориентир, от которого зависит стоимость кредитов и доходность депозитов. Именно поэтому все большей популярностью среди российского населения пользуются альтернативные инструменты, которые практически не уступают по надежности вкладам.
Первый — облигации федерального займа. Доходность по ним составляет примерно 7,5% годовых. Купонный доход не облагается налогом. Гарантом, как и в случае с вкладом, выступает государство.
Еще одна альтернатива — корпоративные облигации. Здесь чуть больше рисков, ведь компании банкротятся чаще, чем государства объявляют дефолт. Но есть и ощутимые плюсы — доходность выше, кроме того, облигации вслед за ОФЗ освободили от налога на купонный доход.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Цена отдыха: как меняется стоимость путевок Окурок сигары Черчилля продали за $620 Apple остановила производство iPhone
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля537
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»293
Порошенко предложили заткнуться в ответ123
Джонсон отказался пожимать руку послу России519
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение