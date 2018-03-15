Ещё
Суд пояснил, почему отказался блокировать сайт по майнингу криптовалюты тагилкойн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд пояснил, почему отказался блокировать сайт по майнингу криптовалюты тагилкойн 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Нижнего Тагила Свердловской области отказался блокировать сайт по майнингу криптовалюты тагилкойн, так как блокировка интернет-ресурса будет противоречить разрабатываемой государственной политике в отношении криптовалют. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее сообщалось, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) отправил запрос в прокуратуру региона с просьбой разобраться с уральской криптовалютой и заблокировать сайт по майнингу тагилкойна. Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда в законную силу еще не вступило.
"При принятии решения судья сослался на то, что в настоящее время в Российской Федерации принимаются меры к законодательному регулированию и введению в правовое поле деятельности по обороту криптовалюты. А блокировка сайта Tagilcoin.org будет противоречить разрабатываемой в настоящее время госполитике в отношении криптовалют", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в суде прокурор настаивал, что в России официальной денежной единицей является рубль. Введение других денег и выпуск денежных суррогатов запрещено. Подобные единицы способствуют росту теневой экономики, а также могут использоваться в торговле наркотиками и оружием, а также в отмывании денег.
Впервые информация о тагилкойнах появилась в ноябре 2017 года. По замыслу создателей, эту криптовалюту разработали для жителей Урала и моногородов России, также ее могут приобретать жители других стран. B основе кpиптовaлюты находятся исходные коды Litecoin, кoтopaя является ответвлением биткойна. Информация о стоимости одного тагилкойна на сайте не указана.
ТАСС: последние новости
Москвичи вышли на "Межнациональную зарядку" перед выборами президента РФ Акции "Мегафона" снижаются на 7% после сообщения о возможной невыплате дивидендов-2017 В США завышавший цены экс-глава фармацевтической компании приговорен к семи годам тюрьмы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля406
Джонсон отказался пожимать руку послу России320
Порошенко предложили заткнуться в ответ95
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение