BMO: доходность трежерис уже достигла пика 2018 года

Москва , 15 марта — «Вести. Экономика». Всего несколько недель назад рост доходности 10-летних казначейских облигаций США до 3% казался неизбежным, однако теперь это выглядит менее вероятным, пишет Bloomberg

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Доходность 10-летних бондов США в моменте опускалась ниже 2,8% в среду по сравнению с четырехлетним максимумом 2,95% в прошлом месяце.

Ралли бондов обусловлено множеством факторов. Федеральный резервный банк (ФРБ) Атланты понизил оценку роста в I квартале после выхода разочаровывающих данных о розничных продажах.

Как сообщали «Вести. Экономика», розничные продажи в США в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали подъема на 0,3%. Данные указали на замедление роста потребительских расходов в этом квартале.

Тем временем торговая напряженность вновь обострилась, поскольку канцлер ФРГ Ангела Маркель заявила, что она не уверена, сможет ли Европа получить освобождение от американских пошлин.

Ралли бондов способствовал и неожиданно сильный аукцион 30-летних облигаций, проведенный Минфином США во вторник. Тогда была привлечена более низкая, чем ожидалось, доходность.

Это может быть просто ложный прорыв тренда для трейдеров на рынке облигаций, учитывая, что Федеральная резервная система , вероятно, повысит ставки на следующей неделе, а сильный рынок труда готовит почву для более высокой инфляции. Но трудно отрицать ощущение дежавю на рынке трежерис. Трейдеры вспоминают 2017 год, когда доходность 10-летних бондов достигла максимума 14 марта.

"Мы все больше склоняемся к мысли о том, что пик доходностей 10— и 30-летних облигаций в 2018 году, возможно, уже был достигнут", — написали в докладе стратеги BMO Capital Markets Ян Линген и Аарон Коли.

Как писали «Вести. Экономика», внимание трейдеров на рынке облигаций, вероятно, сосредоточится на предстоящем заседании ФРС. Состоится пресс-конференция главы Федрезерва, и будут представлены обновленные прогнозы центробанка.

Это внимание к повышению ставки ФРС, вероятно, отправит доходность 5-летних бумаг еще выше в ближайшие дни, считает Коли.