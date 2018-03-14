Бумаги компаний РФ на LSE торгуются разнонаправленно 

Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.47 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,98%, до 5,43 доллара, "Лукойла" — росла на 0,2%, до 66,13 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,3%, до 134,6 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,42% — до 4,92 доллара, "Газпром нефти" — на 0,59%, до 25,15 доллара.
Цена бумаг ВТБ оставалась на уровне предыдущего закрытия в 2,13 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,9%, до 19,58 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,21%, до 23,95 доллара.
Бумаги "Норникеля" теряли в цене 0,68%, опускаясь до 19,28 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,91%, до 15,54 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,68% — до 26,21 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 0,03%, до 19 долларов, "Ленты" — дешевели на 0,16%, до 6,39 доллара. Расписки АФК "Система" поднимались в цене на 0,7%, до 4,16 доллара.