Xiaomi снижает цену самой дорогой версии Mi Mix 2

Xiaomi, очевидно, готовя почву для нового Mi Mix 2S, пошла на пробное снижение цены смартфона предыдущего поколения. Это следует из материалов официального онлайн-магазина компании в Китае . Теперь прошлогодняя модель на родном для производителя рынке в рамках предрелизной акции оценивается дешевле на 127 долларов США.

Снижение цены коснулось только самой дорогой модели, целиком состоящей из керамики. С учетом скидки производителя Xiaomi Mi Mix 2 Edition можно приобрести всего за 616 долларов США против стандартных 743 долларов. В России , впрочем, цельнокерамический Mi Mix 2 по-прежнему оценивается в 49 990 рублей. Данная цена, очевидно, продержится вплоть до появления на российском рынке смартфона Mi Mix 2S.

Xiaomi Mi Mix 2S, судя по данным утечек, оснастят процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти и двойной камерой с независимыми модулями. Дисплей новинки — в этом сомнений нет — будет иметь еще большее соотношение к площади фронтальной панели, преодолев показатель в 90%. Презентация смартфона пройдет 27 марта. Розничная цена и сроки появления в продаже будут оглашены позднее.

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