Китай через ВПП предоставил Эфиопии помощь в размере 6 млн долларов

Аддис-Абеба , 14 марта / Синьхуа / — Посольство КНР Эфиопии во вторник подписало с представительством Всемирной продовольственной программы /ВПП/ ООН в Эфиопии соглашение о предоставлении африканской стране помощи в размере 6 млн долларов. Эти средства пойдут на оказание поддержки проживающим на территории Эфиопии беженцам и пострадавшим от засухи местным жителям.

На церемонии подписания соглашения присутствовали посол КНР в Эфиопии Тань Цзянь и исполнительный директор представительства ВПП в Эфиопии Самир Ванмали.

Как заявил Тань Цзянь, за последние годы Китай несколько раз предоставлял Эфиопии экстренную помощь, ее общий объем составил 36,6 млн долларов. По словам посла, КНР является третьей страной в мире по размеру продовольственной помощи Эфиопии.

С. Ванмали отметил, что бескорыстная помощь со стороны Китая расширит возможности ВПП по материальной поддержке нескольких миллионов пострадавших от засухи эфиопов и беженцев.