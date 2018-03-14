Ещё
Китай через ВПП предоставил Эфиопии помощь в размере 6 млн долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай через ВПП предоставил Эфиопии помощь в размере 6 млн долларов 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Аддис-Абеба, 14 марта /Синьхуа/ — Посольство КНР в Эфиопии во вторник подписало с представительством Всемирной продовольственной программы /ВПП/ ООН в Эфиопии соглашение о предоставлении африканской стране помощи в размере 6 млн долларов. Эти средства пойдут на оказание поддержки проживающим на территории Эфиопии беженцам и пострадавшим от засухи местным жителям.
На церемонии подписания соглашения присутствовали посол КНР в Эфиопии Тань Цзянь и исполнительный директор представительства ВПП в Эфиопии Самир Ванмали.
Как заявил Тань Цзянь, за последние годы Китай несколько раз предоставлял Эфиопии экстренную помощь, ее общий объем составил 36,6 млн долларов. По словам посла, КНР является третьей страной в мире по размеру продовольственной помощи Эфиопии.
С. Ванмали отметил, что бескорыстная помощь со стороны Китая расширит возможности ВПП по материальной поддержке нескольких миллионов пострадавших от засухи эфиопов и беженцев.
По данным представительства ВПП, в настоящее время 7,9 млн эфиопов нуждаются в экстренной продовольственной помощи. При этом на территории Эфиопии проживают беженцы из Судана, Южного Судана и Эритреи. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В январе общий объем купленных Китаем американских гособлигаций снизился до минимума за шесть месяцев Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 2,31 пункта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России343
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям190
Атомные подлодки РФ дошли до США193
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Порошенко поставили ультиматум по Крыму42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение