Ценные бумаги Pfizer на Nyse вырастут от нового слова в иммуноонкологии, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ…

Динамика ликвидности выравнивается. Объём торгов стабильно на 22% реже максимума месяца, достигнутого 1 марта 2018 года. Любое снижение наталкивается на отсутствие продавца, способного уронить котировки.

В четверг индекс S&P 500 снизился на 0,08% до 2747,33 пункта. Устойчивый рост Johnson & Johnson Pfizer и Alexion и резкое повышение Ulta, Dollar General и McDonald's нивелировались отсутствием не только продавцов, но и покупателей. Сказывается ожидание Большой двадцатки, которая собирается на заседание на следующей неделе.

Индекс Dow 30 вырос на +0,5% до 24873,66 пункта благодаря позитивной реакции котировок известных компаний на фундаментальные факторы. В том числе, мы видели рост спроса на Goldman Sachs (Nyse: GS) в ответ на одобрение сенатом США смягчения регулирования банков и подорожание ценных бумаг блокчейн-корпорации IBM (Nyse: IBM) перед скорым IPO сервиса Dropbox (Nasdaq: DBX), заменяющего память и офис. Капитализация Caterpillar (Nyse: CAT) расширилась после публикации в твиттере Трампа видео прототипов стены с Мексикой . Оценка потенциальных выгод от вялых темпов развития событий в аспекте возможных пошлин на торговлю с Китаем — ключевой фактор, стоящий за ростом всего Dow.

Золото спикировало с $1320-х уровней на $1317 за унцию на фиксации прибыли после завершения фазы обострения борьбы европейской дипломатии. Доходность трежерис подросла до 2,82%, и пара евро/доллар опрокинулась с 1,24 до 1,231, после уверений ЕЦБ в том, что не нужно ждать неожиданностей с его стороны. Цена нефти марки Брент так и оставалась около $65 за баррель, потому что увеличение добычи в США компенсировалось уверенностью в будущем ОПЕК+.

Проверенные временем ценные бумаги крупных, устойчивых компаний, может быть, и не самое высокодоходное вложение средств, тем не менее инвесторы обычно чувствуют себя в таких бумагах более защищённо, чем в иных сверхтехнологичных компаниях. В качестве примера можно назвать сектора биотехнологий и здравоохранения. Вне зависимости от того, показывают компании биотехнологий в первое время после IPO двукратный рост или неслабое снижение, через 5-7 лет обычно в медицинских фирмах наблюдается определённая специализация и сопутствующая стабилизация спроса участников биржевых торгов.

Биотехнологи с более широким доступом к вторичным размещениям капитала, например, Biogen, могут концентрироваться на капиталоёмких исследованиях, в то время как устоявшиеся лидеры рынка, инвесторам которых не грозит размывание капитала, обращают внимание на маркетинг и развитие. В результате, мы имеем переход от конкуренции к сотрудничеству среди крупнейших медицинских брендов. Как пример такого сотрудничества, можно назвать продажу Пфайзером препарата PF-04958242 фирме Biogen на выгодных условиях. Если сделка, как предполагается, будет закрыта во 2-м квартале, то, помимо $75 млн денежных средств, компания Pfizer сможет получать по $515 млн роялти от лекарства во второй фазе клинических тестов против некоторых симптомов шизофрении.

По технике, бумага производителя лекарств Pfizer (Nyse: PFE, $36,58) оттолкнулась от двойной поддержки 20-дневной и 50-дневной скользящих средних и близка к прорыву вверх из технической формации «флаг», тогда как Biogen (Nasdaq: BIIB, $286,70) испытывает на прочность поддержку восходящего тренда по минимумам месяцев с момента IPO.

Отказываясь от углубления капиталовложений в сравнительно хорошо изученные области, в среду Pfizer представил, в то же время, новую стратегию заработка денег на лекарствах в сфере иммуноонкологии. План включал в себя, например, преимущество первооткрывателя от лекарства Ibrance, продажи которого выросли на +46% до $3,1 млрд в 2017-м.

Возможно, инвестировать лучше в топовые отрасли биотехнологий, хорошо коммерциализируемые и изученные, и главное — продающие и продаваемые. Вот и для Pfizer наступает период, когда его разработки окупаются сторицей. С этой точки зрения, в качестве диверсификации доли в бизнесе Pfizer, можно обдумать использование некоторого сочетания акций Novartis (Nyse: NVS) и Eli Lilly (Nyse: LLY), они получили одобрения FDA на серьёзно уступающие по популярности в США, но всё же аналоги препарата, соответственно, в марте и сентябре 2017 года.

К 2022-му году ряд ингибиторов циклинзависимых киназ 4 и 6 под названиями Ibrance, Kisquali и Verzenio может занять одно из мест в топ-5 мировых бестселлеров от рака с совокупными продажами около $7-10 млрд Как минимум, ещё +126% к нынешнему объёму продаж. На основе преимущества первооткрывателя вероятно, что лидером останется Ibrance от Pfizer, потому что Kisquali от Novartis рассматривается в качестве лекарства только от рака груди, а Verzenio лишь начинает завоёвывать популярность.

В сфере макроэкономики, статистика по заявкам на пособие по безработице в США и индекс деловой активности в регионе ФРБ Нью-Йорка оказались чуть лучше прогноза, аналогичный индекс ФРБ Филадельфии чуть хуже. В пятницу в Америке ожидаются позитивная отчётность по промышленному производству (+0,3% в месяц после -0,1% периодом ранее), а также статистика по жилищному рынку, в том числе выданные разрешения на строительство и число закладок новых домов, и от обоих показателей ждут понижения.

Крайний срок подать заявку на IPO облачного сервиса Dropbox 21 марта в 23:59 мск. Сохранение себестоимости Dropbox в пределах $100 млн плюс минус 10% не должно удивлять. При учёте роста затрат на компьютерную память и аренду помещений в крупных бизнес-центрах, заменить офис, дисковое пространство и высвободить ресурсы оперативки — это те задачи, которые Dropbox помогала решить корпоративным клиентам, вследствие чего сервис (самое крупное IPO года в сфере высоких технологий) имеет более $1 млрд выручки и 11 млн платящих пользователей, а по капитализации в расчёте на каждое платящее юридическое лицо должен стоить около $20 млрд, при $6,18-7,07 млрд на IPO.