Акции Азии снизились на фоне политических рисков

Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi, которые росли в течение пяти из предыдущих шести торговых дней, снизились на 0,58% и 0,1% соответственно.

Давление на японские акции оказало возобновившееся укрепление иены, отмечает MarketWatch. Доллар снизился на 0,4% по отношению к японской валюте.

Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite теряют по 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,48% после снижения в течение трех сессий подряд.

Американский индекс S&P 500 по итогам торгов в четверг потерял 0,08%. Индикатор снижался в течение четырех сессий подряд впервые в 2018 году.

Ранее стало известно об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона, который был сторонником свободной торговли и выступал против введения пошлин.

Это и сообщения о том, что Трамп намерен ввести пошлины на импорт из Китая стоимостью до $60 млрд, усилили опасения инвесторов по поводу того, что Белый дом все больше склоняется к протекционизму.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу составила 2,82%. В четверг она достигала минимального за почти две недели уровня 2,797%.