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Акции Азии снизились на фоне политических рисков
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Акции Азии снизились на фоне политических рисков 

Вести Экономика 12 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Азиатские фондовые индексы снизились в пятницу, поскольку сообщения о хаосе в администрации президента США Дональда Трампа усилили опасения инвесторов, сообщает Reuters.
Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA
Японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi, которые росли в течение пяти из предыдущих шести торговых дней, снизились на 0,58% и 0,1% соответственно.
Давление на японские акции оказало возобновившееся укрепление иены, отмечает MarketWatch. Доллар снизился на 0,4% по отношению к японской валюте.
Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite теряют по 0,2%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,48% после снижения в течение трех сессий подряд.
Американский индекс S&P 500 по итогам торгов в четверг потерял 0,08%. Индикатор снижался в течение четырех сессий подряд впервые в 2018 году.
Он достиг минимума сессии вскоре после того, как The New York Times сообщила, что специальный прокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, потребовал от Trump Organization предоставить документы, касающиеся России.
Между тем, The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп решил сместить Герберта Макмастера с поста советника по национальной безопасности.
Всего за несколько дней до этого президент США уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря после серии публичных разногласий по поводу политики в отношении Северной Кореи, России и Ирана. Как сообщали «Вести. Экономика», новым главой Госдепартамента США станет директор ЦРУ Майк Помпео.
Ранее стало известно об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона, который был сторонником свободной торговли и выступал против введения пошлин.
Это и сообщения о том, что Трамп намерен ввести пошлины на импорт из Китая стоимостью до $60 млрд, усилили опасения инвесторов по поводу того, что Белый дом все больше склоняется к протекционизму.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в пятницу составила 2,82%. В четверг она достигала минимального за почти две недели уровня 2,797%.
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