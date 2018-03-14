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Биткоин продолжает дешеветь
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Биткоин продолжает умеренно дешеветь, оставаясь выше $9 тыс. 

Прайм 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром продолжает слабо дешеветь, приближаясь к отметке 9 тысяч долларов, другие крупнейшие виртуальные валюты также следуют этой динамике, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.47 мск биткоин дешевел на 2,34%, до 9,189 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 2,44%, до 9,144 тысячи долларов, на OKEx — на 2,28%, до 9,146 тысячи долларов.
Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на 2,44%, до 693,05 доллара, Ripple — на 1,3%, до 0,79 доллара, Bitcoin Cash снижался в цене на 4%, до 1043,07 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 372,95 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.
"Биткоин сегодня в боковике, хоть и диапазон котировок от 8,6 до 11,9 тысячи долларов. Пока ничто не может выбить биткоин из этого диапазона. По средам биткоин обычно чувствует себя лучше, чем в конце недели, поэтому есть вероятность роста котировки вплоть до 9,3 тысячи долларов на конец торгового дня", — сообщил РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
Объем торгов остается главным движущим фактором котировок основной криптовалюты — его рост может за считанные часы обеспечить рост котировки биткоина относительно доллара, "но это не история ближайшей торговой сессии", считает эксперт.
Более того, при низких объемах торгов котировки биткоина могут опуститься ниже 9 тысячи долларов, добавляет аналитик.
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