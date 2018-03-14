Золото дорожает на ослаблении доллара после отставки госсекретаря Тиллерсона

Цена на золото в среду утром незначительно поднимается на фоне ослабления доллара, вызванного новостями об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,1 доллара, или на 0,08%, до 1328,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,02%, до 16,63 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 89,61 пункта.

Во вторник президент США Дональд Трамп неожиданно отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая крупная отставка в команде Трампа — в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон , а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В результате доллар оказался под давлением.

Более слабый доллар, как правило, положительно влияет на стоимость золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.