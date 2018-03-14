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Цены на нефть снижаются
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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае уменьшились на 0,19% — до $64,52 за баррель.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,02%, составив $60,70 за баррель.
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