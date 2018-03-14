Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае уменьшились на 0,19% — до $64,52 за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,02%, составив $60,70 за баррель.