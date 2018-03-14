Биржи АТР снижаются вслед за американскими рынками

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду опускаются на фоне снижения американских индексов после увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона , инвесторы также обращают внимание на статистику по КНР , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59%, до 3290,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,53%, до 1885,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,25%, до 31206,31 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,43%, до 2484,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 5927,1 пункта, Nikkei 225 — на 0,97%, до 21746,95 пункта.

Индексы США завершили торги вторника снижением на новостях о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая крупная отставка в команде Трампа — в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон , а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В результате снижение американских бирж оказало давление и на индексы АТР.

Инвесторы также обратили внимание и на внутреннюю статистику по Китаю. С одной стороны, в январе-феврале 2018 года был зафиксирован рост розничных продаж слабее ожиданий — на 9,7% против прогноза в 9,8%. При этом в городах Китая розничные продажи за отчетный период выросли на 9,6%, продажи в сельской местности ускорились на 10,7%. Розничные онлайн-продажи выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако данные по промышленному производству КНР за февраль оказались лучше прогнозов аналитиков — рост за период составил 7,2% при прогнозе роста в 6,3%, показатель января составлял 6,2%.