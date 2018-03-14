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Биржи АТР снижаются
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Биржи АТР снижаются вслед за американскими рынками 

Прайм 14 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду опускаются на фоне снижения американских индексов после увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона, инвесторы также обращают внимание на статистику по КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59%, до 3290,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,53%, до 1885,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,25%, до 31206,31 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,43%, до 2484,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 5927,1 пункта, Nikkei 225 — на 0,97%, до 21746,95 пункта.
Индексы США завершили торги вторника снижением на новостях о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая крупная отставка в команде Трампа — в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В результате снижение американских бирж оказало давление и на индексы АТР.
Инвесторы также обратили внимание и на внутреннюю статистику по Китаю. С одной стороны, в январе-феврале 2018 года был зафиксирован рост розничных продаж слабее ожиданий — на 9,7% против прогноза в 9,8%. При этом в городах Китая розничные продажи за отчетный период выросли на 9,6%, продажи в сельской местности ускорились на 10,7%. Розничные онлайн-продажи выросли на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако данные по промышленному производству КНР за февраль оказались лучше прогнозов аналитиков — рост за период составил 7,2% при прогнозе роста в 6,3%, показатель января составлял 6,2%.
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