15-я ярмарка Китай-АСЕАН пройдет в сентябре текущего года в г. Наньнин

Наньнин, 14 марта / Синьхуа / — 15-я ярмарка Китай-АСЕАН состоится 12-15 сентября текущего года в г. Наньнин — административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Мероприятие состоится под девизом «Совместное строительство морского Шелкового пути 21-го века и строительство инновационного сообщества Китай-АСЕАН». Об этом сообщили на совещании высокопоставленных официальных лиц ярмарки Китай-АСЕАН.

В 2018 году проводится Год инноваций между КНР и странами АСЕАН, исполняется 15 лет со дня установления отношений стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН, а также отмечается 15-летие основания ярмарки Китай-АСЕАН.

По словам торгового советника Азиатского департамента министерства коммерции КНР Го Чуаньвэя, в 2017 году Китай и страны АСЕАН вышли на путь ускоренного развития экономического и торгового сотрудничества, в течение прошлого года неуклонно росли объемы двусторонней торговли и инвестиций. 2018 год станет ключевым для укрепления двусторонних дружеских отношений и повышения качества сотрудничества и обменов.

Данные показывают, что в 2017 году объем торговли между КНР и АСЕАН составил 514,8 млрд долл. США , увеличившись на 13,8 проц. по сравнению с предыдущим годом. При этом на экспорт Китая в страны АСЕАН пришлось 279,1 млрд долл. США /рост на 9 проц. в годовом выражении/, на импорт — 235,7 млрд долл. США /рост на 20 проц. в годовом выражении/.

Город Наньнин является постоянным местом проведения ярмарки Китай-АСЕАН. -0-