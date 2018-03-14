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7000 пар детской обуви возложили в Вашингтоне в память о погибших от огнестрельных ранений детей
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7000 пар детской обуви возложили в Вашингтоне в память о погибших от огнестрельных ранений детей 

Letidor.ru 14 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Вчера на лужайке у здания Конгресса США, также известного как Капитолий, прошла масштабная акция против свободного оборота оружия в Америке. Активисты международного движения Avaaz вместе с добровольцами разложили на траве 7000 пар обуви, чтобы почтить память всех детей, которые погибли от огнестрельных ранений в стране за последние шесть лет, начиная с даты массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» в 2012 году.
Данное событие сталкивает Конгресс лицом к лицу с ужасами вооруженного насилия и требует защитить наших детей с помощью реформы по обороту оружия,
отмечается на сайте международного движения Avaaz.
Известно, что необходимое количество обуви было собрано за один день. И если одни пары были пожертвованы обычными неравнодушными к акции людьми, то часть была предоставлена семьями детей, которые действительно погибли при массовых убийствах, например, в школе «Колумбайн». Кстати, акцию поддержали и звезды. Так, актриса Алиса Милано также предоставила несколько пар обуви. These empty shoes symbolize the estimated 7,000 children killed by guns since the Sandy Hook school shooting in 2012. pic.twitter.com/0bF9pqaQRI— AJ+ (@ajplus) 14 марта 2018 г.
Отношение к оружию меняется и мы все это чувствуем. Школьники маршируют в знак протеста на улицах, а родители приехали сюда, к Капитолию, чтобы почтить память детей, которых мы потеряли и потребовать, чтобы больше ни одной смерти не произошло из-за оружия,
заявила заместитель директора Avaaz Эмма Руби-Сакс.
Авторы акции добавили, что хотели бы, чтобы «ту боль, которую испытывают семьи по всей стране, почувствовали и в Конгрессе». Все участники мероприятия надеются, что оно сподвигнет властей принять законы, ограничивающие свободный оборот оружия в США. Отметим, что сегодня, 14 марта, во всех школах США на 17 минут будут остановлены уроки. Так было решено почтить память 17 детей, которые погибли во время стрельбы в школе «Марджори Стоунман Дуглас» месяц назад. Фото: Avaaz
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