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Стали известны сроки релиза и цена «клона» iPhone X от LG
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Стали известны сроки релиза и цена «клона» iPhone X от LG 

Android Insider 13 марта 2018
Фото: Android Insider
Презентация флагманского LG G7, прототип которого засветился на Мобильном конгрессе в Барселоне, могут представить уже в конце апреля. Об этом сообщает южнокорейский новостной ресурс ETNews со ссылкой на информированные источники. Смартфон выйдет в двух вариациях, отличных друг от друга диагональю дисплеев и, само собой, ценником.
Сообщается, что младшая модель, помимо более компактных размеров и доступной цены, будет отличаться от старшей вдвое меньшим объемом встроенного хранилища, который будет равен 64 ГБ, и менее емкой батареей. Ее емкость, по данным ETNews, составит 3000 мАч. При этом процессор, объем ОЗУ и разрешение камер у смартфонов будут одинаковыми. За производительность новинок будет отвечать чипсет Snapdragon 845, работающий вкупе с 6 ГБ оперативки.
Интересна цена, которую производитель назначит за каждую из версий будущего смартфона. Согласно информации, имеющейся в распоряжении ETNews, базовый LG G7 поступит в международную продажу по цене не менее 850 долларов, тогда как цена старшей будет как минимум на 100 долларов выше. Учитывая тренд на повышение цен, заданный конкурентами, такой шаг со стороны LG не должен встретить особого протеста со стороны потребителей.
Обсудить предстоящий LG G7 можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.
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