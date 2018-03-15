«Восстановление котировок биткоина невозможно без серьезных и позитивных новостей»

«На таком юном и крайне эмоциональном рынке психологический аспект играет ключевую роль. Мы можем отследить взаимосвязь роста котировок и поисковых запросов на тему инвестиций в цифровые активы и заметить: основное укрепление курса происходило во время активных публикаций новостей, связанных с биткоином, а уже когда движение вверх ускорилось осенью, и цены начали устанавливать новые рекОрда» *запрещены в РФ ">орды, широко освещаемые в прессе, на рынок пришло большое число новых людей, желающих быстрой наживы. Сейчас ситуация противоположная: количество транзакций в сети упало до двухлетнего минимума, а суммы переводов между кошельками сократились до трехлетнего. С небольшим запозданием стали падать и торговые объемы на криптобиржах, что может свидетельствовать не только о снижении спроса на актив среди новичков, но и о затухании энтузиазма у «старичков», продолжавших совершать операции на площадках. Либо у рядовых инвесторов банально закончились деньги: на криптовалютном рынке трейдеры редко закрывают убыточные позиции и обычно продолжают держать их «до конца», а любое снижение стоимости используют как возможность прикупить еще монет. Стоит ли напоминать — без покупок рост цен любого финансового инструмента попросту невозможен.

Каждый день на индустрию обрушивается поток критики от регуляторов, а торговые площадки существуют в постоянном страхе новых ограничений. Не сказать, что критика со стороны правительственных организаций происходит на ровном месте. Свежий пример — взлом крупной биржи Binance, во время которого хакеры рассчитывали с помощью доступа к клиентским счетам заработать на махинациях курсом VIA/BTC. У мошенников ничего не получилось, но ни пыл инвесторов, начавших распродавать криптовалюту, ни регуляторов, сразу же выступивших с заявлением о необходимой проверке криптобирж, это не остудило. Похожие настроения наблюдаются и в Японии , где сразу несколько площадок находятся под пристальным надзором чиновников. Проблемы с безопасностью все еще являются, пожалуй, самой большой проблемой развития индустрии, и без ее решения рассчитывать на мейнстримизацию индустрии не стоит.

Ну и последнее по списку, но не по важности — распродажа активов скандально известной биржи Mt.Gox, которая проходит через процедуру банкротства. Причем продажа криптовалюты с балансов происходит крайне «топорно»: большими объемами за раз и через торговые площадки, а, например, не через специальные аукционы. С декабря по февраль были реализовано 35 841 биткоинов ($ 362 млн) и 34 008 биткоин кэш ($ 45 млн), а на счетах остались еще 166 000 биткоинов и 168 000 биткоин кэш. Вполне возможно, что эти операции не имеют такого явного эффекта, как считают в сообществе, но давление на нервы инвесторов происходит колоссальное.

Итого. Для восстановления котировок должны произойти серьезные изменения в умах инвесторов, а это невозможно без серьезных и позитивных новостей. В данный момент сложно представить, что именно может вселить потенциальным и действующим спекулянтам желание покупать, так что у размышляющих над приобретением цифровых активов еще достаточно времени подумать».