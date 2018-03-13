Влияние ЦБ Китая на мировой арене усиливается 

Москва, 13 марта — «Вести. Экономика». Когда Чжоу Сяочуань после 15 лет на посту главы Народного банка Китая уйдет в отставку, его преемник возьмет на себя руководство центральным банком с беспрецедентным глобальным влиянием, пишет Bloomberg.
Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань. Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Размер экономики Китая увеличился с $1,5 трлн в 2002 году, когда Чжоу возглавил центробанк, до около $12 трлн. По оценкам Международного валютного фонда, в прошлом году Китай обеспечил более трети роста мировой экономики. В 2017 году страна опередила США и стала крупнейшим в мире импортером нефти, покупая около 8,43 млн баррелей в сутки. Китай также является мировым лидером в сфере торговли: в 2016 году его общий объем торговли составил $3,82 трлн по сравнению с $3,58 трлн у США. Другие центральные банки стремятся расширить связи с Народным банком Китая и расшифровать его сигналы в отношении денежно-кредитной политики. Управляющие резервами, в том числе Бундесбанк, покупают юань, Таиланд присоединился к ряду стран, продлевающих соглашения о валютном свопе. Банк Индонезии открывает представительство в Пекине в этом году. Он станет девятым центробанком, открывшим офис в Китае. Как сообщали «Вести. Экономика», в рамках крупнейшей за последние годы реформы госаппарата перечень функций Народного банка Китая будет расширен. Пекин передаст центробанку некоторые функции банковского и страхового регуляторов. Более важная роль Народного банка Китая внутри страны усилит и его позиции на международной арене. Хотя его прямые финансовые связи все еще малы по сравнению с Федеральной резервной системой США, решения, принимаемые китайским регулятором, будут приобретать все большее значение. "Он становится гораздо более влиятельным, — отмечает главный экономист по Большому Китаю Bank of America Merrill Lynch в Гонконге Хелен Цяо. — Тот, кто имеет большое влияние в стране, вносящей крупнейший вклад в глобальный рост, будет рассматриваться как имеющий гораздо более важную роль и среди мировых центробанков".
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Вечное правление Си: что будет с экономикой? Китай хочет сделать юань международной валютой Советник Си Цзиньпина может возглавить ЦБ Китая В конце февраля издание South China Morning Post сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что советник председателя КНР Си Цзиньпина по экономическим вопросам Лю Хэ, вероятно, сменит 70-летнего Чжоу Сяочуаня на посту главы центробанка. В то же время ожидается, что 66-летний Лю — технократ, окончивший Гарвард, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая — в марте станет вице-премьером по экономическим и финансовым вопросам. "Это не окончательно, но в настоящее время Лю опережает других кандидатов, — сказал один из источников SCMP. — Руководство возлагает большие надежды на то, что новый глава [Народного банка Китая] сможет победить в борьбе с финансовыми рисками и координировать потребности в реформах в финансовом секторе и для государственных предприятий". В январе Лю Хэ возглавил китайскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он заявил на форуме, что в этом году страна проведет больше экономических реформ, чем ожидалось.