Ещё
Покупателям квартир в долгостроях дадут скидку до 360 000 руб в Волгограде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Покупателям квартир в долгостроях дадут скидку до 360 000 руб в Волгограде 

АиФ Волгоград 15 часов назад
Фото: ria34.ru
Волгоградцам будут возмещать проценты по ипотеке за покупку жилья в долгостроях, «скидка» составит до 360 000 рублей.
АиФ Волгоград: последние новости
Правила самозащиты владельца ценных бумаг На волгоградских рынках изъяли более 100 цветов, занесенных в Красную книгу Стали известны даты досрочной сдачи ЕГЭ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки109
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина111
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»405
Порошенко предложили заткнуться в ответ136
Видео
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение