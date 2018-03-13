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Цена отдыха: как меняется стоимость путевок
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Цена отдыха: как меняется стоимость путевок 

Мир24 13 марта 2018
Фото: Мир24
Чем холоднее на улице, тем больше хочется в теплые страны. В период сильных морозов в Центральной России объем продаж туров увеличился на 15-18%. В основном это летнее бронирование.
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Одновременно с ростом популярности летнего отдыха растут и цены. Еще в начале февраля средний чек на турецких курортах составлял 89 800 рублей на двоих. Сегодня он достигает 101 500 рублей. Как утверждают игроки рынка, этот рост продолжится, ведь сезон раннего бронирования подходит к концу. К началу лета стоимость путевок вырастет еще на 20-30%. Впрочем, еще остались дешевые предложения. В рейтинге самых бюджетных туров, приобретенных туристами, поездка в Сочи на 6 ночей в трехзвездочный отель на двоих — 15 500 рублей. Недельный отдых в пятизвездочном отеле в Турции и городской тур в Барселону на майские праздники обойдутся в 34 000 рублей на двоих.
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