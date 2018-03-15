«Средний» чек в магазине у граждан вырос вопреки многолетней традиции

За один поход в магазин в феврале 2018 года среднестатистический россиянин потратил 534 рубля, на 1,3% больше, чем в январе. Социологи отмечают, что рост зафиксирован «вопреки многолетней традиции».

" За год размер среднего чека вырос всего на 0,6%, поднявшись с отметки в 531 рубль, — отмечают в РОМИР. — Таким образом, нынешний февральский средний чек получил одно из самых высоких значений для этого месяца за последние годы наблюдений".

Заметнее всего рост покупательной активностиприменительно к стоимости разовой покупки произошел в центральном и южном реги онах. В отличие от остальных мегаполисов средний чек в обеих столицах показал в феврале уверенный рост. Горожане предпочли в феврале делать покупки в магазинах крупных форматов, что сразу привело к заметному росту среднего чека в гипермаркетах и супермаркетах.