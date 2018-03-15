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В Подмосковье прошел областной этап Всероссийской акции «Я ‐ гражданин России»
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В Подмосковье прошел областной этап Всероссийской акции «Я ‐ гражданин России» 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: Нагатино-Садовники
15 марта 2018 года в Подмосковье прошел очный тур областного этапа XVIII Всероссийской акции «Я ‐ гражданин России», в котором принял участие 31 школьник из пяти районов области ‐ Серебряных Прудов, Реутова, Одинцовского, Орехово‐Зуевского и Ногинского районов.
Всероссийская акция «Я — гражданин России» проводится с 2000 года и цель ее — мотивировать у школьников страны активную гражданскую позицию. За время проведения акции, благодаря неравнодушным школьникам внедрено большое количество проектов в разных сферах жизни, например, касающихся благоустройства городов, восстановления памятников.
Победителями подмосковного этапа стали команда реутовской школы № 6 и Куровской гимназии
Орехово-Зуевского
района. Второе место разделили команды школы № 1  Орехово-Зуевского
района и Крутовской школы Серебряных Прудов.
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