В Подмосковье прошел областной этап Всероссийской акции «Я ‐ гражданин России»

15 марта 2018 года в Подмосковье прошел очный тур областного этапа XVIII Всероссийской акции «Я ‐ гражданин России », в котором принял участие 31 школьник из пяти районов области ‐ Серебряных Прудов, Реутова , Одинцовского, Орехово‐Зуевского и Ногинского районов.

Всероссийская акция «Я — гражданин России» проводится с 2000 года и цель ее — мотивировать у школьников страны активную гражданскую позицию. За время проведения акции, благодаря неравнодушным школьникам внедрено большое количество проектов в разных сферах жизни, например, касающихся благоустройства городов, восстановления памятников.

Победителями подмосковного этапа стали команда реутовской школы № 6 и Куровской гимназии

Орехово-Зуевского

района. Второе место разделили команды школы № 1 Орехово-Зуевского

района и Крутовской школы Серебряных Прудов.