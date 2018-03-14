Рост цен на жилье: 10 регионов России 

Москва, 14 марта — «Вести. Экономика». Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подсчитали цену квадратного метра квартир в новостройках по областям, краям и республикам страны, а также выявили ее прирост за 2017 год. Средние цифры по регионам рассчитывались исходя из массива объявлений на Mirkvartir.ru, элитный сегмент квартир не учитывался.
Ниже мы расскажем о регионах, где за прошедший год наблюдался самый большой рост стоимости квадратного метра в новостройках. 1. Хакасия (+9,2%)
Регионом с самым высоким уровнем роста цен на новостройки стала Хакасия, где рост достиг 9,2%.
«Колебания цен на новостройки тесно связаны с инвестиционным потенциалом, деловой активностью и востребованностью региона, — говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». 2. Ямало-Ненецкий АО (+8,7%)
В среднем по стране, по данным «МИР КВАРТИР», квадратный метр стоил 47 821 рубль, за год его цена снизилась на 1%.
В прошлом году эксперты портала отмечали большее падение (–2,3%). 3. Амурская область (+8,5%)
Рост цен на жилье в Амурской области вырос на 8,5%.
Средняя цена за квадратный метр составила 56 847 рублей.
Амурская область также оказалась в числе регионов, в которых наблюдался рост уровня жизни в прошлом году, в связи с чем выросли и цены на недвижимость. 4. Чечня (+7,7%)
Отмечается, что в таких как Хакасия, Ямало-Ненецкий АО, Амурская область, Чечня и Мурманская область, Крым, существенно улучшилось качество жизни, согласно рейтингу «Качество жизни в российских регионах».
Соответственно, цены выросли и там. 5. Татарстан (+7,4%)
«Однако, помимо связи с качеством жизни, на первичный рынок недвижимости влияют и другие факторы, например, затоваренность рынка.
Например, в Москве, где уровень жизни самый высокий в стране, конкуренция проектов во всех сегментах такова, что застройщикам уже приходится снижать цены. То же, например, касается и Свердловской области, » — комментирует Павел Луценко. 6. Мурманская область (+6,8%)
В Мурманской области также вырос уровень жизни.
Отмечается, что средняя цена квадратного метра в новостройках мурманской области составила 41366 рублей. 7. Крым (+6,7%)
Крым вошел в пятерку регионов с самой высокой стоимостью квадратного метра.
Регионами с самой высокой ценой квадратного метра на первичном рынке России по итогам прошлого года стали Москва с показателем 199 775 рублей, Санкт-Петербург (105 363 руб. /кв. м), Крым (87 201 руб. /кв. м), Московская область (83 220 руб. /кв. м) и Приморский край (80 980 руб. /кв. м). 8. Белгородская область (+6,5%)
В Белгородской области за прошлый год цены на недвижимость выросли на 6,5%.
Средняя цена квадратного метра составила 63359 рублей. 9. Удмуртия (+6,1%)
Удмуртия также вошла в десятку регионов с самым высоким уровнем роста цен на недвижимость.
За прошедший год цена квадратного метра в новостройках в республике выросла на 6,1%.
Средняя стоимость квадратного метра составила 47001 рублей. 10. Ставропольский край (+5,1%)
Замыкает десятку Ставропольский край, где уровень роста цен составил 5,1% в 2017 году.
Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Ставрополья составила 35455 рублей.