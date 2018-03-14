Рост цен на жилье: 10 регионов России

Москва , 14 марта — «Вести. Экономика». Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подсчитали цену квадратного метра квартир в новостройках по областям, краям и республикам страны, а также выявили ее прирост за 2017 год. Средние цифры по регионам рассчитывались исходя из массива объявлений на Mirkvartir.ru, элитный сегмент квартир не учитывался.

Ниже мы расскажем о регионах, где за прошедший год наблюдался самый большой рост стоимости квадратного метра в новостройках. 1. Хакасия (+9,2%)

Регионом с самым высоким уровнем роста цен на новостройки стала Хакасия, где рост достиг 9,2%.

«Колебания цен на новостройки тесно связаны с инвестиционным потенциалом, деловой активностью и востребованностью региона, — говорит Павел Луценко , генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». 2. Ямало-Ненецкий АО (+8,7%)

В среднем по стране, по данным «МИР КВАРТИР», квадратный метр стоил 47 821 рубль, за год его цена снизилась на 1%.

В прошлом году эксперты портала отмечали большее падение (–2,3%). 3. Амурская область (+8,5%)

Рост цен на жилье в Амурской области вырос на 8,5%.

Средняя цена за квадратный метр составила 56 847 рублей.

Амурская область также оказалась в числе регионов, в которых наблюдался рост уровня жизни в прошлом году, в связи с чем выросли и цены на недвижимость. 4. Чечня (+7,7%)

Отмечается, что в таких как Хакасия, Ямало-Ненецкий АО, Амурская область, Чечня и Мурманская область Крым , существенно улучшилось качество жизни, согласно рейтингу «Качество жизни в российских регионах».

Соответственно, цены выросли и там. 5. Татарстан (+7,4%)

«Однако, помимо связи с качеством жизни, на первичный рынок недвижимости влияют и другие факторы, например, затоваренность рынка.

Например, в Москве, где уровень жизни самый высокий в стране, конкуренция проектов во всех сегментах такова, что застройщикам уже приходится снижать цены. То же, например, касается и Свердловской области , » — комментирует Павел Луценко. 6. Мурманская область (+6,8%)

В Мурманской области также вырос уровень жизни.

Отмечается, что средняя цена квадратного метра в новостройках мурманской области составила 41366 рублей. 7. Крым (+6,7%)

Крым вошел в пятерку регионов с самой высокой стоимостью квадратного метра.

В Белгородской области за прошлый год цены на недвижимость выросли на 6,5%.

Средняя цена квадратного метра составила 63359 рублей. 9. Удмуртия (+6,1%)

Удмуртия также вошла в десятку регионов с самым высоким уровнем роста цен на недвижимость.

За прошедший год цена квадратного метра в новостройках в республике выросла на 6,1%.

Средняя стоимость квадратного метра составила 47001 рублей. 10. Ставропольский край (+5,1%)

Замыкает десятку Ставропольский край, где уровень роста цен составил 5,1% в 2017 году.

Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Ставрополья составила 35455 рублей.