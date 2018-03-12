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Сколько потратят в Москве зарубежные футбольные фанаты
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Сколько потратят в Москве зарубежные футбольные фанаты 

Вечерняя Москва 12 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Столица готовится к Чемпионату мира по футболу. К встрече иностранных гостей регулируют тарифную политику отелей, модернизируют городскую инфраструктуру и проводят обучающие мероприятия для работников сферы гостеприимства. Но что приготовили для столичных бизнесменов зарубежные фанаты? На сколько они готовы раскошелиться во время пребывания в столице?
По данным онлайн-издания MyNewsDesk, британские футбольные фанаты тратят на свое хобби, в среднем, по 276 фунтов в год. При этом расходы самых преданных и расточительных болельщиков достигают 5 тысяч евро за аналогичный период.
Результаты исследования MasterCard показали, что каждый футбольный сезон европейские болельщики тратят порядка 35 миллиардов евро. При этом 25% от общего числа фанатов поддерживают любимый футбольный клуб абсолютно на всех матчах — в том числе и зарубежных. На заграничные поездки уходит порядка 9 миллиардов евро, а на еду и напитки — еще 2,5 миллиарда.
Согласно опросу ING, в котором приняли участие 8 тысяч человек из 15 стран, на Чемпионате мира по футболу 2014 года чилийцы были готовы потратить, в среднем, по 526 евро на человека, итальянцы — по 464 евро. Респонденты из США, известные относительным отсутствием интереса к самому популярному в мире спорту, заняли последнее место в опросе. Возможные затраты они оценили лишь в 37 евро! При этом на поддержку любимых команд по американскому футболу (билеты, оплату кабельного ТВ и атрибутику) болельщики США готовы выложить от 725 до 1544 долларов ежегодно.
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