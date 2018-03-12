Турция, Греция, Кипр. Где и за сколько будут отдыхать уральцы этим летом

Член правления Уральской ассоциации туризма Александр Пузанков заявил журналистам, что, выбирая тур, свердловчане руководствуются кошельком. Спрос на Крым , например, цены на который в этом сезоне резко взлетели, упал в два раза. А прирост туристов в Турцию , по сравнению с прошлым годом, составил 73%. Кипр, Испания и Уральцы, помимо Турции, отдают предпочтение таким странам как Греция Болгария . Что касается последней, то путевок на отдых в этой стране в июне уже практически не осталось. Однако, останавливаться на достигнутом в Болгарии явно не собираются. «Мы готовы встретить гораздо больше туристов, чем в прошлом году. Надеюсь до начала сезона успеем еще ни раз рассказать о своей стране в том числе и на выставках», — заявил на пресс-конференции корреспонденту «ФедералПресс» генеральный консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков. При этом, по мнению экспертов, если Египет вновь выйдет на туристический рынок России в 2018 году, то это приведет к существенным изменениям. Средняя цена раннего бронирования на отдых в Турцию в этом году составит 35 тыс. 145 рублей (в 2017 — 30 тыс. 410 рублей); путевка в Грецию обойдется в 49 тыс. 287 рублей (2017 — 42 тыс. 511 рублей), отдых на Кипре выйдет в 48 тыс. 16 рублей (2017 — 40 тыс. 381 рубль), в Испании — 45 тыс. 882 рубля (2017 — 41 тыс. 918 рублей). Напомним, что цена на раннее бронирование обычно примерно на 20 –30% дешевле, чем на обычное.