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Бумаги компаний РФ на LSE торгуются в основном в плюсе
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Бумаги компаний РФ на LSE торгуются в основном в плюсе 

Прайм 12 марта 2018
Фото: flickr.com, jam_90s
Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", дешевеют лишь расписки АФК "Система", "Новатэка" и "Газпром нефти", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,64%, до 5,54 доллара, "Лукойла" — на 0,51%, до 66,54 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,29%, до 138,2 доллара. Цена бумаг "Газпрома" поднималась на 1,69% — до 4,94 доллара, "Газпром нефти" — опускалась на 0,19%, до 25,9 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 1,38%, до 2,21 доллара, Сбербанка — на 0,7%, до 20,07 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,77%, до 23 долларов.
Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,68% — до 19,48 доллара, "Северстали" — на 0,58%, до 15,6 доллара. Цена расписок НЛМК увеличивалась на 2,4% — до 26,22 доллара.
Бумаги "Магнита" дорожали на 1,12%, до 19,72 доллара, "Ленты" — на 2,78%, до 6,48 доллара. Стоимость расписок АФК "Система" снижалась на 1,96%, до 4,19 доллара.
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