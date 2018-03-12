Ещё
Золото коррекционно дешевеет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золото коррекционно дешевеет после роста на фоне статистики рынка труда США 

Прайм 12 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Стоимость золота незначительно снижается в понедельник, корректируясь после роста в пятницу на фоне неоднозначной статистики рынка труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.41 мск цена апрельского фьючерса на золото снижалась на 0,8 доллара, или на 0,06%, до 1323,2 доллара за тройскую унцию, стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,26%, до 16,57 доллара за унцию.
В пятницу министерство труда США сообщило, что уровень безработицы в феврале в стране неожиданно сохранился на уровне предыдущего месяца в 4,1%, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале увеличилось на 313 тысяч против прогноза в 200 тысяч. А рост почасовой заработной платы в стране в феврале замедлился до 2,6% в годовом выражении с 2,9% в январе.
"Данные о росте рабочих мест изначально оказали давление на стоимость золота, но при этом данные о росте зарплат не были слишком хорошими, так что это позволило трейдерам покупать (золото — ред.) на снижении или хотя бы сохранять открытыми длинные позиции по золоту перед выходными днями", — приводит агентство Market Watch мнение главного инвестиционного аналитика Wolfpack Capital Джеффа Райта (Jeff Wright).
По итогам торгов пятницы золото подорожало на 0,17%.
Прайм: последние новости
Сумма средств граждан на фондовом рынке РФ впервые превысила 1 трлн руб Биткоин дорожает в рамках коррекции, оставаясь чуть выше $8 тыс Биржи АТР закрылись в основном снижением на политических новостях из США
 Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП44
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»108
Порошенко поставили ультиматум по Крыму267
Семью Фриске лишают имущества18
ЕС осудил строительство Крымского моста52
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение