Ещё
Глава Минкоммерции КНР: Китай по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвесторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минкоммерции КНР: Китай по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвесторов 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Пекин, 12 марта /Синьхуа/ — Факты показывают, что Китай по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвесторов. Об этом заявил в воскресенье министр коммерции КНР Чжун Шань на пресс-конференции в рамках 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.
Министр отметил, что Китай неуклонно повышает степень открытости внешнему миру, расширяет доступ на отечественный рынок и уделяет больше внимания защите прав интеллектуальной собственности.
Ссылаясь на доклад Всемирного банка, Чжун Шань сообщил, что в прошлом пятилетии Китай поднялся на 18 позиций в рейтинге степени удобства для ведения бизнеса. В 2017 году Китай привлек рекордную в истории страны сумму зарубежных инвестиций — 136,3 млрд долларов США, заняв второе место в мире по этому показателю.
Чжун Шань сказал, что для сохранения инвестиционной привлекательности Китай готов сосредоточить усилия на углублении реформы управленческой системы, упрощении процедур инвестирования, создании платформ открытости, превращении западных районов страны в передний фронт открытости при повышении степени открытости восточных районов и содействии открытости и развитию центральных районов.
По его словам, Китаю предстоит расширить доступ на свой рынок. При этом он исполнит обещания касательно открытости финансового рынка, будет продвигать всестороннее открытие обычной обрабатывающей промышленности, повышать степень открытости таких сфер, как телекоммуникации, здравоохранение, образование, уход за престарелыми и производство автомобилей на новых источниках энергии. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В январе общий объем купленных Китаем американских гособлигаций снизился до минимума за шесть месяцев Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже Китай через ВПП предоставил Эфиопии помощь в размере 6 млн долларов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России329
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям191
Порошенко поставили ультиматум по Крыму76
Атомные подлодки РФ дошли до США196
Люди согрешили с денисовцами дважды26
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение