Глава Минкоммерции КНР: Китай по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвесторов

Пекин, 12 марта / Синьхуа / — Факты показывают, что Китай по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвесторов. Об этом заявил в воскресенье министр коммерции КНР Чжун Шань на пресс-конференции в рамках 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.

Министр отметил, что Китай неуклонно повышает степень открытости внешнему миру, расширяет доступ на отечественный рынок и уделяет больше внимания защите прав интеллектуальной собственности.

Ссылаясь на доклад Всемирного банка , Чжун Шань сообщил, что в прошлом пятилетии Китай поднялся на 18 позиций в рейтинге степени удобства для ведения бизнеса. В 2017 году Китай привлек рекордную в истории страны сумму зарубежных инвестиций — 136,3 млрд долларов США, заняв второе место в мире по этому показателю.

Чжун Шань сказал, что для сохранения инвестиционной привлекательности Китай готов сосредоточить усилия на углублении реформы управленческой системы, упрощении процедур инвестирования, создании платформ открытости, превращении западных районов страны в передний фронт открытости при повышении степени открытости восточных районов и содействии открытости и развитию центральных районов.

По его словам, Китаю предстоит расширить доступ на свой рынок. При этом он исполнит обещания касательно открытости финансового рынка, будет продвигать всестороннее открытие обычной обрабатывающей промышленности, повышать степень открытости таких сфер, как телекоммуникации, здравоохранение, образование, уход за престарелыми и производство автомобилей на новых источниках энергии. -0-