Ещё
Биткоин дорожает на торгах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биткоин дорожает на торгах 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (bitcoin) бурно растет на торгах в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов, но аналитики прогнозируют "боковое" движение для криптовалюты, пока она не преодолеет уровень сопротивления, близкий к 12 тысячам долларов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.13 мск биткоин дорожал на 9,12%, до 9,585 тысячи долларов, на бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 10,22%, до 9,488 тысячи долларов, на GDAX — на 9,3%, до 9,501 тысячи.
Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дорожал на CoinMarketCap на 5,68%, до 726,16 доллара, Ripple — на 2,62%, до 0,821 доллара, Bitcoin Cash — на 11,71%, до 1,114 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 387,29 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.
Ранее криптотрейдеры отреагировали продажами на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду. SEC заявила, что в том случае, если на криптовалютной бирже торгуются токены, подпадающие под определение ценных бумаг, то эти платформы должны быть зарегистрированы в SEC в соответствии с федеральным законодательством. По мнению регулятора, несмотря на то, что эти платформы имеют развитые стандарты безопасности, SEC не проверяла их и не одобряла торговые протоколы.
"Биткоин застрял в диапазоне между 7,4 тысячи и 11,9 тысячи. Я бы не хотел покупать его, когда он близок к нижней границе, лучше покупать на росте. Иными словами, пока биткоин не преодолеет отметку в 11,9 тысячи долларов, то он находится в категории "не покупать", — приводит телеканал CNBC мнение президента и основателя компании по техническому анализу биржевых торгов All Star Charts Джей-Си Паретса (J. C. Parets).
"В воскресенье биткоин отыграл часть потерь, поднявшись на 8%, до 9,7 тысячи долларов. Тем не менее, объемы были небольшие, и прорыв сопротивлений не намечается. Похоже, в ближайшее время мы увидим продолжение бокового движения", — сказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.
РИА Новости: последние новости
Биткоину предсказали "крест смерти" и дальнейшее падение Дачи в Московской области подешевели на 40% в 2017 году ФАС считает благоприятной ситуацию с ценами на ГСМ в России
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля367
Джонсон отказался пожимать руку послу России283
Порошенко предложили заткнуться в ответ79
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение