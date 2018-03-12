Большинство россиян готовы участвовать в выборах президента. Прогноз «Давыдов. Индекса» 

Свой прогноз по исходу президентских выборов в России может дать любой желающий, отмечают авторы доклада. Причем это может быть прогноз эксперта не только по «своему» региону, но и по другим субъектам Федерации, с которыми респонденты в той или иной степени знакомы. По замыслу составителей доклада, «задача проекта заключается не только в том, чтобы дать наиболее точный прогноз исхода голосования, но и в том, чтобы замерить уровень электоральных ожиданий от выборов главы государства».
В ходе составления настоящего доклада, «каждый из экспертов имел возможность дать оценку прогнозируемой явке на президентские выборы». Результат прогноза представлен по 50 субъектам.
Рост числа избирателей, готовых пойти 18 марта на выборы, произошел в большинстве из 50 субъектов, где проводился опрос. В частности, в Приморском, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском и Пермском краях, в республиках Крым, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, а также во многих областях.
Самая большая явка — свыше 70% — ожидается в ряде национальных республик, в том числе в Чувашии (рост с 63% до 78% за месяц) и в Татарстане (с 75% до 82%).
Больше 70% явка также прогнозируется и в других регионах страны. Речь идет о Воронежской (рост с 62% до 70%), Кемеровской (правда, здесь наблюдается снижение активности избирателей с 75% до 71%), Оренбургской (рост с 60% до 70%), Пензенской (рост с 62% до 74%), Тамбовской (рост с 68% до 70%), Тюменской (рост с 67% до 73%) и в Тульской (рост с 67% до 70%) областях, а также в Ставропольское крае (рост c 66% до 73%).
Самую низкую явку на президентские выборы эксперты прогнозируют в Дагестане — всего 51%, а также в Архангельской области и в Санкт-Петербурге — лишь 52%. Не достигнет, скорее всего, явка 60-процентной планки в таких регионах, как Брянская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Курская, Тверская, Ульяновская области и Краснодарский и Красноярский края.
Добавим, что в некоторых регионах произошло снижение прогноза явки: в Брянской, Вологодской, Ивановской, Кемеровской, Калужской и Саратовской областях, в Удмуртии, ХМАО и в Санкт-Петербурге.
По сравнению с февральским прогнозом, ожидаемый уровень явки на президентские выборы вырос с 60% до 64%.
«По итогам выборов и на основе ваших прогнозов мы составим рейтинг экспертов и отметим тех из них, кто предсказал результат, в максимальной степени приближенный к реальности», — отмечают авторы.
Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков