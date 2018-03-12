Большинство россиян готовы участвовать в выборах президента. Прогноз «Давыдов. Индекса»

Свой прогноз по исходу президентских выборов в России может дать любой желающий, отмечают авторы доклада. Причем это может быть прогноз эксперта не только по «своему» региону, но и по другим субъектам Федерации, с которыми респонденты в той или иной степени знакомы. По замыслу составителей доклада, «задача проекта заключается не только в том, чтобы дать наиболее точный прогноз исхода голосования, но и в том, чтобы замерить уровень электоральных ожиданий от выборов главы государства».

В ходе составления настоящего доклада, «каждый из экспертов имел возможность дать оценку прогнозируемой явке на президентские выборы». Результат прогноза представлен по 50 субъектам.

Башкортостан, Татарстан и Рост числа избирателей, готовых пойти 18 марта на выборы, произошел в большинстве из 50 субъектов, где проводился опрос. В частности, в Приморском, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Ставропольском и Пермском краях, в республиках Крым Чувашия , а также во многих областях.

Самая большая явка — свыше 70% — ожидается в ряде национальных республик, в том числе в Чувашии (рост с 63% до 78% за месяц) и в Татарстане (с 75% до 82%).

Больше 70% явка также прогнозируется и в других регионах страны. Речь идет о Воронежской (рост с 62% до 70%), Кемеровской (правда, здесь наблюдается снижение активности избирателей с 75% до 71%), Оренбургской (рост с 60% до 70%), Пензенской (рост с 62% до 74%), Тамбовской (рост с 68% до 70%), Тюменской (рост с 67% до 73%) и в Тульской (рост с 67% до 70%) областях, а также в Ставропольское крае (рост c 66% до 73%).

Самую низкую явку на президентские выборы эксперты прогнозируют в Дагестане — всего 51%, а также в Архангельской области и в Санкт-Петербурге — лишь 52%. Не достигнет, скорее всего, явка 60-процентной планки в таких регионах, как Брянская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Курская, Тверская, Ульяновская области и Краснодарский и Красноярский края.

Добавим, что в некоторых регионах произошло снижение прогноза явки: в Брянской, Вологодской, Ивановской, Кемеровской, Калужской и Саратовской областях, в Удмуртии ХМАО и в Санкт-Петербурге.

По сравнению с февральским прогнозом, ожидаемый уровень явки на президентские выборы вырос с 60% до 64%.

«По итогам выборов и на основе ваших прогнозов мы составим рейтинг экспертов и отметим тех из них, кто предсказал результат, в максимальной степени приближенный к реальности», — отмечают авторы.