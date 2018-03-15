В Оренбурге в день «Часа Земли» состоится заезд «Велосветлички» 

24 марта в 20:30 по местному времени во всех странах мира пройдет акция «Час Земли». По всей планете жители на один час выключат свет, оренбуржцы также не останутся в стороне.
В этот день оренбургские велосипедисты в 8 раз проведут собственный флешмоб — «Велосветлячки». Оренбуржцы проедут на велосипедах, украшенных огоньками и фонариками, от памятника Чкалову до СКК «Оренбуржье», сообщается в группе «Велосветлички». Старт заезда в 20.30, участником акции может стать любой желающий.
По словам организаторов «Часа Земли», символическая акция — это общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В России экологическое событие пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».