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Иностранцев все меньше интересует недвижимость в Праге — мнение
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Иностранцев все меньше интересует недвижимость в Праге — мнение 

Prian.ru 9 марта 2018
По словам пресс-секретаря Central Group Марцелы Фиалковой, причина потери интереса кроется как в экономических, так и в геополитических проблемах. Генеральный директор Ekospol Евжен Корец отмечает, что из 7% клиентов-иностранцев более 60% составляют россияне и украинцы. Но в последнее время доля местных инвесторов растет, сообщает Пражский Экспресс.
Компания Satpo заявила, что параллельно с сокращением числа восточноевропейских клиентов растет количество англоязычных покупателей. По словам директора компании Daramis Мартина Вачека, до 2008 года 70% иностранных инвесторов составляли россияне. Сейчас эта цифра достигает всего 30%.
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