Одиннадцать стран подписали соглашение по ТТП без США

"Новые современные правила международной торговли… Как раз когда некоторые склоняются к протекционизму… Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение не в США, а в Чили", — пишет ведомство.