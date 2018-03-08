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Одиннадцать стран подписали соглашение по ТТП без США
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Одиннадцать стран подписали соглашение по ТТП без США 

РИА Новости 8 марта 2018
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Главы МИД 11 стран Азии и Америки подписали переработанное после выхода США соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве, сообщает в своем Twitter МИД Чили.
"Новые современные правила международной торговли… Как раз когда некоторые склоняются к протекционизму… Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение не в США, а в Чили", — пишет ведомство.
Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было заключено в октябре 2015 года. В рамках ТТП планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Малайзии, Брунея, Вьетнама, Японии, Мексики, Чили и Перу. Но в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего соглашение было переработано.
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