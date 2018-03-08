Что будет с валютой в марте

Хрупкое равновесие: чего ожидать от курсов рубля, доллара и евро в марте

Мировой валютный рынок начал укрепляться после коррекции на фоне февральского обвала Уолл-стрит. После обновления минимумов 2015 года курс доллара США к мартовским праздникам достиг уровня 56,8 рублей. На единую европейскую валюту давят политическая и экономическая нестабильность в Италии, которая рискует перекинуться на еврозону. В свою очередь, российскую нацвалюту поддержало повышение суверенного рейтинга страны агентством S&P. Аналитики прогнозируют стабильную ситуацию с долларом, евро и рублём в марте, однако не исключают появления новых вызовов. Что ожидать на валютном рынке в первый месяц весны — в финансовом обзоре RT.

Высокое давление

Динамику американской валюты в начале марта определили словесные интервенции со стороны властей Соединённых Штатов. Оптимистичное выступление нового главы ФРС США Джерома Пауэлла помогло доллару перейти к росту после падения до минимумов 2015 года. Тенденцию закрепило заявление президента Дональда Трампа о вводе пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

Высказывание вызвало немедленную негативную реакцию на мировых рынках и в крупнейших странах — экспортёрах металлов: в Китае, Канаде, Южной Корее и России. Так, 1 марта индекс Dow Jones упал на 1,7%, S&P 500 — на 1,4%. Следом вниз устремились европейские и азиатские площадки. Однако национальная валюта США в период с 28 февраля по 6 марта укрепилась на 2,6% — до 57,1 рубля.

«Президент Трамп полагает, что торговые войны могут помочь американской экономике, что на самом деле представляется довольно сомнительным. Однако, несмотря на серьёзное внутреннее сопротивление такой политике, риск введения заградительных пошлин на ряд товаров остаётся существенным, что может оказать давление на курс рубля. По моему мнению, в конце марта курс российской валюты умеренно снизится и зафиксируется в интервале 57—59 рублей за доллар», — пояснил RT главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов.

Предполагалось, что позитивную тенденцию может закрепить заседание комитета по открытым рынкам американского Федрезерва, назначенное на 21 марта. Как отмечает Девятов, вероятность давно ожидаемого повышения процентной ставки ФРС на 25 базовых пунктов (0,25%) очень велика.

Однако тренд переломился заявлением министра финансов США Стивена Мнучина . Глава ведомства напомнил, что ослабление национальной валюты обеспечивает поддержку американской экономике за счёт улучшения условий для внешней торговли.

«Ожидания повышения ставки ФРС США уже отражены рынком. И похоже, власти США хотят видеть доллар более слабым, что не оказывает поддержки американской валюте. Наш прогноз на конец марта — 55 рублей за доллар», — отметил в разговоре с RT стратег по рынкам валют и процентных ставок Sberbank Investment Research Юрий Попов.

В свою очередь, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов добавил, что напряжение на американском валютном рынке будет сохраняться на фоне роста доходности десятилетних трежерис.

«На фоне отложенного дедлайна по госдолгу США до февраля 2019 года, а также в связи с поведением инфляции в Соединённых Штатах доходность этих ценных бумаг может перешагнуть трёхпроцентный порог уже в ближайшие месяцы. Рост доходности трежерис в обязательном порядке снизит курс рубля на 5—6%», — прокомментировал RT ситуацию на фондовом и валютных рынках Крылов.

Напряжённое ожидание

Наиболее мощную поддержку российской валюте в минувшем месяце оказало решение кредитного агентства S&P повысить суверенный рейтинг России с «мусорного» до «инвестиционного».

Однако резкий восходящий импульс, ускоренный сопутствующим ослаблением доллара, сменился нисходящей коррекцией. Уже во второй половине марта ожидаются важнейшие события, которые могут повлиять на обменный курс рубля.

Среди ключевых факторов риска — снижение валютных интервенций Минфином и очередной налоговый период, считает Юрий Попов.

«Минфин уже заявил об ощутимом снижении валютных интервенций в марте до $3,5 млрд против $5,3 млрд в феврале. Ситуация усугубляется уплатой годового налога на прибыль 28 марта, который мы оцениваем в 650 млрд рублей. В этих условиях продажи валютной выручки на чистой основе могут увеличиться на $5 млрд в сравнении с февралём», — пояснил эксперт.

Выборы президента России, которые пройдут 18 марта, не окажут глобального влияния на рынок, отмечает замдиректора аналитического департамента Alpari Наталья Мильчакова

«Однако неопределённость, связанная с длительным периодом формирования нового правительства, может заставить валютных спекулянтов играть на понижение курса рубля. Также ожидаемое снижение процентной ставки в России может способствовать краткосрочному ослаблению рубля и росту доллара. Мы ожидаем, что пара доллар/рубль до конца марта будет колебаться в коридоре 56—58 рублей», — отметила в разговоре с RT Наталья Мильчакова.

Агентство городских новостей «Москва» Просчитанные риски

В марте внимание рынка также будет направлено на показатели инфляции еврозоны. Евростат сообщил, что в феврале годовая инфляция в 19 странах составила 1,2%, что ниже январских показателей на 0,1%. Таким образом, темпы роста потребительских цен в Европе по-прежнему ниже установленного регулятором таргета в 2%.

«Европейский центральный банк будет заседать по вопросам процентной ставки 8 марта. Однако с учётом вышедших данных по инфляции никто не ожидает, что ЕЦБ примет решение повысить ставку. Значит, евро может несколько ослабнуть — мы ожидаем, что в течение марта пара евро/доллар будет колебаться в рамках 1,21—1,22 доллара за евро. Пара евро/рубль до конца месяца будет находиться в диапазоне 68—70 рублей», — считает Наталья Мильчакова.

Помимо этого евро по-прежнему находится под давлением на фоне политической ситуации в Италии. Неопределённость сменилась неожиданными для Брюсселя результатами выборов, прошедших 4 марта.

Итальянцы отдали предпочтение противникам истеблишмента (партия «Движение пяти звёзд») и евроскептикам (коалиция «Лиги», «Братьев Италии», «Вперёд, Италия»).

Обе политические силы ратуют за проведение структурных реформ в ЕС . Они обвиняют Брюссель в ухудшении состояния экономики страны — по итогам 2017 года Италия показала самые низкие темпы роста среди европейских государств. При этом уровень госдолга страны зафиксировался на уровне в 132% ВВП.

«Прогнозируя динамику евро, не стоит сбрасывать со счетов политические риски, связанные в результатами выборов в Италии. Я полагаю, что вероятность радикального развития ситуации невелика, однако процесс формирования нового правительства будет сложным», — резюмировал Алексей Девятов.